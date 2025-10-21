CONECTIVIDAD TOTAL CON FULL CLARO

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) de OSIPTEL, el 92.6% de los hogares peruanos ya accede a internet en casa y en su celular. Hoy los usuarios no solo quieren conectarse: buscan hacerlo con calidad, valor y comodidad.

Full Claro hace posible esta experiencia. Es una propuesta para quienes tienen Claro en su casa y su celular. Es decir, cuentan con Internet Claro hogar desde S/65 y un plan Postpago desde S/29.90. Al combinar ambos servicios, acceden automáticamente a beneficios exclusivos, sin trámites ni pagos adicionales, por eso Claro es la fibra que te da más.

MÁS VALOR, MENOS COMPLICACIONES

Con Full Claro, tú día a día fluye mejor. Significa acceder a hasta el doble de velocidad en el internet del hogar para videollamadas y juegos en línea. Además, ofrece descuentos exclusivos para renovar el celular Postpago.

Los clientes también pueden disfrutar más gigas hasta cinco líneas de su titularidad, e incluso acceder a Claro música Premium gratis. Todo esto sin pagar de más.

UNA CONEXIÓN QUE TE ENTIENDE

La conectividad es hoy una necesidad esencial. Por eso, soluciones como Full Claro demuestran que se puede tener más sin complicarse: más velocidad, más beneficios y más valor real. Una propuesta que refuerza la visión de Claro como la fibra que te da más, pensada para acompañar la vida digital de las familias peruanas

Recuerda que los servicios Claro se encuentran sujetos a cobertura, facilidades técnicas y evaluación crediticia . Conoce cobertura, restricciones, planes disponibles y cómo disfrutar los beneficios Full Claro claro.pe/fullclaro

Fuente:

Osiptel. (2024, abril 10). Erestel: el 92.6% de hogares peruanos tiene acceso a internet fijo y móvil. Portal del Usuario Osiptel.

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/erestel-el-92-6-de-hogares-peruanos-tiene-acceso-a-internet-fijo-y-movil/

Reportaje publicitario