Claro Perú continúa evolucionando como empresa tecnológica y presenta en el Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, en Ate, su segundo Centro de Autoatención (CAA), un espacio que refleja su apuesta constante por el desarrollo tecnológico del país y por mejorar la experiencia de sus clientes a través de la innovación.

Este nuevo formato incorpora herramientas tecnológicas de última generación que permiten realizar trámites en pocos minutos y a tu propio ritmo. Ubicado en el tercer piso del centro comercial, el CAA ofrece servicios como reposición de chip, consulta y revisión de planes móviles y fijos, afiliación al recibo digital y pago seguro de recibos, todo mediante módulos de autoatención intuitivos y eficientes.

Además, el centro cuenta con estaciones de videollamada que conectan en tiempo real con asesores especializados, combinando tecnología y cercanía humana en un mismo entorno para resolver consultas sobre la oferta de Claro o sobre sus servicios contratados. De esta manera, Claro integra eficiencia, rapidez y acompañamiento personalizado en una experiencia moderna de atención.

Claro apuesta por espacios tecnológicos que simplifican procesos y optimizan cada gestión para que tu tiempo rinda más, reafirmando su compromiso con la transformación tecnológica del Perú.

El Centro de Autoatención en Puruchuco también refuerza el enfoque inclusivo de la compañía. Cuenta con atención en quechua, intérprete virtual en lengua de señas peruana y atención preferencial para personas con discapacidad, asegurando que la tecnología esté al servicio de todos.

Desde el enfoque sostenible, el espacio incorpora un contenedor de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), donde clientes y vecinos pueden disponer de manera responsable celulares, baterías o routers en desuso. Esta acción integra innovación y sostenibilidad, promoviendo el cuidado del medio ambiente y la economía circular.

Con esta apertura, Claro Perú reafirma su liderazgo como empresa tecnológica que invierte en innovación, inclusión y sostenibilidad, y anuncia que este formato de autoatención continuará expandiéndose a nivel nacional.

El Centro de Autoatención Claro en Real Plaza Puruchuco atiende de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Reportaje publicitario