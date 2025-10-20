De acuerdo con las cifras oficiales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a través de su herramienta informática PUNKU (https://punku.osiptel.gob.pe/) (1), Claro Perú lideró el número de líneas móviles netas portadas (diferencia entre las líneas ganadas y líneas perdidas) en setiembre del 2025, con un total de 9,220; consolidándose como la alternativa preferida por quienes deciden portar su número.

Es importante destacar que desde que se inició la portabilidad móvil en julio del 2014, Claro Perú es el operador con más líneas móviles ganadas al cierre de septiembre del 2025, con un acumulado de 2’ 913,110 (2).

Este desempeño responde a una propuesta centrada en la experiencia del cliente: planes con valor, una red de alta capacidad para voz y datos, y canales de atención omnicanal (presenciales, call center, WhatsApp y plataformas digitales) que agilizan trámites y soporte.

De esta forma, Claro Perú reafirma su propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, impulsando la conectividad en todo el país.

