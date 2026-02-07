Claro Sports transmite los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en 17 países de América Latina

Claro Sports, referente en la transmisión de eventos deportivos internacionales en América Latina, anunció que lleva a las audiencias de 17 países de la región la cobertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, a través de una amplia estrategia multiplataforma.

La cobertura, del 4 al 22 de febrero, incluye más de 400 horas de producción, con acceso a más de 180 eventos y la posibilidad de seguir hasta cinco competencias en simultáneo, ofreciendo una experiencia integral y continua para los aficionados al deporte olímpico.

Las transmisiones se realizan todos los días de competencia, permitiendo un seguimiento permanente de las distintas disciplinas y sedes del evento.

¿Dónde ver la cobertura de Claro Sports?

La transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 está disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports, que incluye:

Los canales 450 y 451 de Claro TV+.

En Claro video.

Plataformas digitales, incluyendo YouTube en el canal oficial Claro Sports.

Sitio web oficial: clarosports.com.

“Los Juegos Olímpicos de Invierno representan una vitrina única del alto rendimiento, la innovación y la excelencia deportiva. En Claro Sports estamos comprometidos a llevar esta experiencia a millones de personas en América Latina, con una cobertura amplia, multiplataforma y con los más altos estándares de producción, acorde con la magnitud del movimiento olímpico”, señaló José Antonio Aboumrad, director general de Claro Sports.

Con esta cobertura, Claro Sports reafirma su liderazgo regional en la transmisión de eventos deportivos globales y su compromiso de acercar el espíritu olímpico a las audiencias latinoamericanas, a través de contenidos de alta calidad, análisis especializado y una experiencia multiplataforma alineada con los estándares internacionales.

Reportaje publicitario