Colegio de Piura es reconstruido tras lluvias e inundaciones de El Niño costero  [FOTOS]

Entre los meses de enero y marzo, El Niño costero azotó sin tregua el norte del país. Según las cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta octubre el desastre natural ha dejado más de 1 millón y medio de personas afectadas.



Los colegios se encuentran entre las miles de construcciones afectadas. De acuerdo al Ministerio de Educación, alrededor de 1,000 colegios fueron afectados en La Libertad y Piura. Ante este panorama, AFP Integra y las empresas de SURA en el Perú decidieron, como parte de su labor de responsabilidad social, asumir el compromiso de reconstruir el primer colegio tras El Niño costero. Lo hicieron junto a la fundación Happy Hearts y la ONG All Hands Volunteers, con el apoyo de Cementos Pacasmayo y la Asociación Proyecto Peruanos. Para lograrlo, AFP Integra y las empresas de SURA en el Perú invirtieron alrededor de 1 millón de soles.



Aulas que renacen

La Institución académica N°15261, es el único colegio en el distrito de Puerta Pulache en Tambogrande, Piura. Su pabellón de secundaria colapsó debido a las lluvias y desbordes. AFP Integra y las empresas de SURA en el Perú, junto a los voluntarios de All Hands Volunteers y a miembros de la comunidad, trabajaron por siete meses en la reconstrucción de este colegio y hoy han beneficiado a más de 170 alumnos de Puerta Pulache, en Piura.



“Tiene un nuevo concepto, nueva iluminación de aulas, otros materiales, otras carpetas. Ha sido construido elevado del piso, si vuelve a llover con la misma intensidad, ya no sufrirá daños”, señala Alberto García Haaker, vicepresidente de Gestión Humana y Responsabilidad Corporativa de SURA en el Perú.



AFP Integra y SURA Perú han construido 12 colegios en todo el país y señalan que continuarán impulsando este sector, ya que la educación es uno de los pilares dentro de las políticas de responsabilidad de esta empresa. “Construiremos dos colegios más en Chulucanas. También fueron afectados por El Niño costero. A más tardar los estaremos entregando en febrero de 2018” agrega enfáticamente García Haaker.



Publirreportaje