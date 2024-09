Al terminar la etapa escolar, los jóvenes se enfrentan, probablemente, a una de las decisiones más desafiantes de sus vidas: elegir una carrera profesional. En medio de esta incertidumbre y con una amplia oferta educativa, es común que se sientan abrumados. De hecho, según un estudio de Grupo Educación al Futuro, ocho de cada diez estudiantes de quinto de secundaria no saben qué carrera seguir.

Es aquí donde el apoyo de padres y docentes juega un papel fundamental. Es importante que, en esta etapa, asuman un rol de acompañamiento y orientación, sin imponer sus ideas. Con el objetivo de ayudar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional y de fomentar la colaboración entre padres y docentes, nace el CometFest.

En este festival de educación superior, los estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria pueden elegir qué estudiar, dónde hacerlo y cómo pagarlo. Es un espacio que les permite transitar exitosamente hacia una educación profesional de calidad, tanto a nivel local como internacional.

Los estudiantes recibirán información sobre las mejores universidades públicas y privadas de Perú. También estarán presentes universidades reconocidas como Harvard, UC Berkeley, Stanford, NYU y Princeton, entre otras. “En el CometFest descubrí muchas oportunidades que no sabía estaban a mi alcance, como la University of Chicago, donde actualmente estudio, y Beca Cometa. Saber que tenía la oportunidad de estudiar me motivó a esforzarme al máximo para lograrlo”', asegura Brigitte Aparicio, exalumna del Colegio Nuestra Señora de la Reconciliación y becaria Cometa.

UN FESTIVAL PARA TODOS

El CometFest busca ofrecer contenido que conecte con los asistentes e inspire a lograr más de lo que creían posible. También proporciona un espacio para la reflexión y el autoconocimiento, ayudando a transformar sueños en acciones concretas a través de recursos e información.

‘Conocer las oportunidades de estudio disponibles me ayudó a fijar mi sueño como meta y darme cuenta de que podía lograr grandes objetivos, especialmente al ver que otros jóvenes peruanos ya lo habían hecho’, afirma Aparicio.

En el evento también se encontrarán instalaciones únicas donde los jóvenes podrán inspirarse y descubrir su propósito. Además, si se genera alguna duda, pueden contactar a Cometín, el chatbot oficial del Comet Fest, disponible 24/7. Prepárense para vivir una experiencia única este 28 y 29 de septiembre desde las 9:30 a.m. (turno mañana) o 2:30 p.m. (turno tarde).

No olviden que necesitarán entradas para asistir en www.somoscometa.com. Los cupos del sábado ya están agotados, pero todavía es posible registrarse para el día domingo. Además, para los asistentes que no pueden asistir, tendrán una versión virtual el 12 de octubre.