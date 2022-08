Sin lugar a dudas, el smartphone se ha convertido en una parte muy importante de nuestro día a día. Solo basta con ver el sinfín de tareas que podemos realizar con este: comunicarnos, estudiar, ver nuestras series y películas favoritas, navegar por Internet, trabajar e inclusive registrar los momentos más importantes de nuestra vida. A esto se le añade que la pandemia incrementó drásticamente el uso de teléfonos inteligentes a nivel global. Según datos de Stock Apps, en el 2021 hubo un crecimiento del 68% de usuarios navegando por Internet a través de celulares y se espera que esta cifra aumente año a año.

Por su parte, Statista, indica que solo en el 2021, se vendieron 1,43 mil millones de smartphones a nivel global. Se estima que en ese mismo año, el número de usuarios de teléfonos inteligentes llegó a los 6,23 mil millones y la cifra crecerá a 7,7 mil millones para el 2027. Con tanta variedad de equipos a nivel mundial, es pertinente saber qué características son fundamentales para adquirir el mejor smartphone con su presupuesto.

¿Qué debo buscar en mi próximo equipo?

Para que un smartphone pueda funcionar correctamente y destacar sobre los demás, debe resaltar en tres aspectos: el procesador, la batería y las cámaras. A continuación te explicamos cada uno de ellos.

Procesador

Es el “cerebro” del equipo y es el encargado de ejecutar las tareas. Su potencia determina qué tan fluido corren las aplicaciones y que no existan cierres inesperados. Para Sergio Pacussich, experto en fotografía desde smartphone, un mejor procesador optimiza las aplicaciones, ayuda en el ahorro de batería y ofrece una mayor fluidez. Esto es importante ya que el equipo “no se cuelga”, no se recaliente y no consume tanta energía.

El procesador Snapdragon 680 es reconocido por su gran capacidad para la multitarea y administración energética y está presente en los equipos Redmi 10C y Redmi Note 11 de Xiaomi. Para las personas que buscan mayor potencia para aplicaciones pesadas como videojuegos, el procesador MediaTek Dimensity 810 es el indicado. Este chip es la clave del gran rendimiento del Redmi Note 11S de Xiaomi.

Batería

Este apartado suele ser el más problemático en la mayoría de smartphones, ya que cuentan con una batería de capacidad reducida y llevar el cargador con uno se convierte en una necesidad. Para combatir este dolor, es bueno buscar un equipo con una batería de 4.000 mAh y carga rápida ya que puede durar hasta un día completo y si tiene un buen procesador, llegará incluso a los dos días.

Tanto el Redmi Note 11S, el Redmi Note 11 y el Redmi 10C de Xiaomi cuentan con una enorme batería de 5.000 mAh. Además de esta gran capacidad que te asegura energía durante tu día, los dos primeros modelos cuentan con una carga rápida Pro de 33 watts, que permite una carga completa en tan solo una hora. El último cuenta con una carga rápida de 18 watts. Para Pacussich es fundamental que los smartphones posean este tipo de carga para realizar cualquier actividad sin problemas.

Cámaras

Con redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, las personas buscan compartir sus experiencias a través de fotos y videos. Las cámaras de nuestros celulares se han convertido en una necesidad para todos aquellos que buscan crear contenido. Pacussich destaca que en este apartado, la calidad y tamaño del sensor es primordial, ya que se garantiza una mejor entrada de luz y por ende mejores fotografías.

Cabe destacar que contar con un sistema dual, triple o cuádruple de cámaras principales era considerado como una cualidad exclusiva de la gama alta. Pero hoy en día, este tipo de tecnologías se han democratizado y ahora son accesibles para todos.

El Redmi 10C, uno de los equipos más accesibles de Xiaomi, posee un sistema dual de cámaras de 50 MP y 2 MP. El lente principal, cuenta con una apertura focal de 1.8, lo que permite capturar cualquier escena y en situaciones difíciles con poca luz o de noche. El segundo lente cuenta con una apertura focal de 2.4 y sirve para crear un efecto ‘bokeh’ o desenfoque, esta era una característica de las cámaras profesionales.

Para los que buscan tomar fotos de paisajes, el lente gran angular de 8 MP del Redmi Note 11S de Xiaomi con apertura focal 2.2 les permitirá capturar todo el escenario hasta en 118 grados. A este lente lo acompañan también cámaras de 50 MP y 2 MP, que pueden capturar escenas y aplicarle el fondo ‘bokeh’. Además, el Redmi Note 11 añade un lente macro con apertura 2.4, pensado para la fotografía de objetos cercanos y detalles finos. Incluye también los lentes angular, principal y de efecto ‘bokeh’.

La cámara frontal del Redmi Note 11S, Redmi Note 11 y el Redmi 10C de Xiaomi permitirá capturar selfies de alta calidad en cualquier situación y los videos contarán con una resolución Full HD.

REPORTAJE PUBLICITARIO