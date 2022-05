Tener una mascota en casa es el anhelo de muchas familias. Sin embargo, durante mucho tiempo algunas no han podido hacer realidad esta ilusión porque existen personas alérgicas a los animales y, en la mayoría de casos, a los gatos. De hecho, según un estudio publicado en Allergy Asthma and Clinical Inmmunology, los gatos son la principal fuente de alérgenos inhalantes en interiores después del polvo doméstico y uno de cada cinco adultos en todo el mundo es sensible a los alérgenos de los gatos, de acuerdo con una investigación de Veterinary Sciences.

“Estos alérgenos han creado una gran barrera hacia la posesión de gatos y pueden limitar las interacciones cariñosas entre los gatos y los amantes de estos animales”, asegura el inmunólogo Dr. Ebenezer Satyaraj, director de Nutrición Molecular en Purina®. Tomando como base este contexto, resulta clave dar a conocer el nuevo desarrollo científico de Purina® Institute, el cual podría cambiarles la vida a miles de personas con alergias a los gatos.

Después de diez años de investigación, los científicos descubrieron cómo neutralizar de manera segura el alérgeno Fel d1 —responsable del 95% de casos de adultos sensibles a los alérgenos— en el pelo (y la caspa) de los gatos. Para lograr este objetivo, incluyeron una proteína específica derivada del huevo en los alimentos de Purina Pro® Plan Live Clear. De esta manera, cuando los gatos se alimentan, la proteína se une a Fel d1 y lo neutraliza de forma segura en la boca del gato. Al reducir el Fel d1 activo en la saliva, se reduce el alérgeno que se transfiere al pelo (y la caspa) y, por lo tanto, también se reduce en el medio ambiente.

FEL D1, EL PRINCIPAL ALÉRGENO DE LOS GATOS

Para poder entender por qué es tan importante esta investigación, es necesario comprender qué es y dónde se produce el Fel d1. Esta es una sustancia que produce o puede producir una alergia. En la actualidad se sabe que existen ocho alérgenos de origen felino y que el Fel d1 es uno de ellos.

Este se genera principalmente en las glándulas salivales y sebáceas de los gatos, y en menor cantidad en las glándulas lagrimales y anales. Cuando el gato se acicala o se asea, se extiende por todo el cuerpo y se desprendeal medio ambiente a través del pelo y la caspa. Es liviano y un 60% de este es transportado en partículas de menos de 5 micras de diámetro (partículas de caspa o polvo). Por eso es posible encontrarlo, incluso, en un ambiente donde no hay presencia de gatos.

“En Purina®, imaginamos un mundo donde la innovación nutricional puede cambiar la vida. Creemos que las mascotas y las personas están mejor juntas”, menciona Dan Smith, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Purina®. Cuida tu salud y la de tu familia ofreciéndole este alimento que reduce considerablemente los alergenos Fel d1 en tu gato. Si quieres conocer más sobre este nuevo y revolucionario producto para tu mascota, ingresa aquí.

