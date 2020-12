Los fraudes bancarios a menudo ocurren porque los defraudadores tienen técnicas para averiguar nuestro datos confidenciales sin darnos cuenta. Con los datos necesarios, estos pueden acceder al dinero de nuestras cuentas, realizar transferencias y compras en Internet o incluso hacer uso de nuestro crédito. Por eso, especialmente en esta temporada de fiestas, hay que estar muy atento a cómo manejamos nuestras claves y apps bancarias para evitar caer en estafas o robos en línea.

Para sentirnos seguros realizando nuestras operaciones bancarias en Internet, el BCP nos recomienda prestarles atención a tres datos confidenciales: la clave Token digital, la clave 6 y el código de validación OTP. Estas claves de seguridad te permitirán efectuar trasferencias, compras y más con confianza y la garantía del banco.

Los datos claves

La primera de ellas, Clave Token, es un código dinámico que cambia aleatoriamente cada minuto y te permite confirmar operaciones y transacciones en los canales digitales del BCP. Esta contraseña digital, no solo es segura porque se actualice constantemente, sino también porque va anexada a tu celular y no funciona en ningún otro dispositivo que no halla sido autorizado por ti.

El código de validación OTP tiene una función similar, ya que te permite autenticar tus compras online. Esta contraseña, de un solo uso, llegará a tu correo o a tu celular por un SMS. Sin embargo, si no te encuentras afiliado a las aplicaciones de Banca Móvil o Yape, y recibes un mensaje invitándote a ingresar este código, ten cuidado pues se trataría de un intento de fraude o phishing.

Por otro lado, la clave seis es tu contraseña de seis dígitos que te da acceso a la Banca Móvil o Banca por Internet. Con esta contraseña podrás ingresar de manera segura a ambas plataformas para realizar operaciones, bloquear tarjetas, consultar tus estados y más. Debido a su importancia este dato es personal y no debes compartirlo con nadie, así como tampoco crearlo con datos personales que se encuentran en tu DNI o secuencias numéricas fáciles de identificar.

Más consejos útiles

Otro punto que debemos tener en cuenta es la cantidad de datos importantes que se encuentran en nuestras tarjetas de débito o crédito. Esta información es la que nos permite ingresar a los distintos servicios de la Banca por Internet, además de confirmar compras que estemos realizando en línea, y es la que buscan los defraudadores para ingresar a nuestras cuentas. Por ello, el BCP recomienda nunca compartir fotos de nuestras tarjetas por mensaje y nos da estas recomendaciones para conocer qué datos debemos proteger.

Además, asegúrate que las claves para ingresar a las aplicaciones bancarias sean seguras. Evita usar números consecutivos, fechas de cumpleaños o la misma clave que usas para desbloquear tu celular.

Para más información y consejos sobre seguridad visita: https://www.viabcp.com/seguridad.

PUBLIRREPORTAJE