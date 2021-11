¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? Tienes mucho trabajo, debes estar pendiente de tus hijos, no te alcanza el tiempo para estudiar, estás llena de tareas en el hogar. Y en medio de esa larga lista de actividades, asumes que es imposible hallar un momento de paz… Tranquila. En el octavo capítulo de Compartiendo Sabiduría , una plataforma creada por Tottus, serás testigo de los consejos que dejan cuatro grandes mujeres para encontrar tranquilidad y bienestar dentro del caos.

Este nuevo episodio es diferente. La conferencista y coach Milagros Agurto modera una conversación inspiradora entre las actrices y conductoras de TV Jazmín Pinedo, Gianella Neyra y Magdyel Ugaz. Cada una con una historia propia, pero con un mensaje compartido: ponerles una pausa a aquellas labores y acciones que cargan el día a día, para tomar conciencia y pensar en nuestro bienestar.

Así, Gianella Neyra cuenta detalles de su vida cotidiana y confiesa que la pandemia ha sido un desafío absoluto para ella. “Me ayudó a parar y a preguntarme qué quiero y qué necesito. Háganlo una vez al día: es sanador”, afirma con seguridad. Por su parte, Magdyel, con el carisma y la actitud que la caracterizan, cuenta que el trabajo siempre fue su prioridad desde muy joven. Pese a ello, hoy busca tener espacios para sí misma y disfrutar sin culpas.

En la vida hay sucesos que nos impulsan a pensar más en nosotras mismas. Por ejemplo, Jazmín experimentó un proceso complicado antes de la cuarentena. “Me estaba separando del papá de mi hija, trabajaba y no me di el espacio para sentir lo que estaba viviendo. Un consejo: mira el lado positivo de todo, siempre que se pueda”, resalta con firmeza.

MIRADA ALENTADORA

Durante el octavo capítulo , Milagros Agurto revela cómo superar el caos, brinda recomendaciones fáciles de aplicar en el quehacer diario —sobre todo una denominada “El ejercicio del espejo”— y demuestra que realmente es posible lograr un estado de tranquilidad, a pesar de los reveses de la vida. Además, las panelistas, fieles a su estilo, te ayudarán con consejos valiosos y útiles. Por eso, no dejes de ver el video completo en el canal de YouTube.

Compartiendo Sabiduría tiene una lista de episodios interesantes protagonizados por voces femeninas, líderes y empoderadas. ¿Cuál es el propósito? Motivar a más mujeres a alcanzar el bienestar, a sentirse a gusto consigo mismas y demostrarle al mundo su gran poder. Súmate a la comunidad y encuentra un sinfín de consejos sobre crecimiento personal, salud emocional, emprendimiento y mucho más. También sigue a la plataforma a través de Facebook e Instagram .

