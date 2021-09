“Cuando lo realmente importante está en peligro, todo lo demás pasa a ser relativo”, señala Lorena Meritano, actriz conocida por su papel en la telenovela “Pasión de gavilanes”, al empezar el sexto capítulo de la plataforma Compartiendo Sabiduría , creada por Tottus. Una historia como la de Lorena inspira a las mujeres que buscan salir adelante a pesar de las situaciones difíciles, los miedos y las exigencias de la sociedad.

Ella vivió una experiencia trascendental. Un día, mirando televisión y haciéndose un autoexamen, descubrió que tenía un tumor en el seno. Y en medio de un diagnóstico de cáncer, se quedó sin trabajo, se divorció y tuvo que renunciar a su anhelo de convertirse en mamá. Hoy, en el nuevo video del canal de YouTube , se muestra resiliente y cuenta los aprendizajes que obtuvo gracias a la enfermedad. “Los reveses de la vida nos enseñan a usar el tiempo y la energía en las cosas que importan. Cuando pases por un momento difícil, no te preguntes ‘¿por qué a mí?’. Pregúntate ‘¿para qué me pasa esto a mí?’. Esto es parte del proceso de ir tomando conciencia”, resalta.

En Compartiendo Sabiduría , Lorena despliega un tema lleno de lecciones poderosas: ¿cómo conectarnos con lo realmente esencial para nosotras? Así, afirma que para llegar a ese camino es necesario aprender a amarnos y cuidarnos, y analizar si realmente somos las mujeres que queremos ser. “¿Por qué no retomar nuestras metas y sueños? Eso es conectarte con lo verdaderamente importante en la vida. Tener relaciones sanas, ponerle un límite al trabajo y a las obligaciones, regalarte un tiempo de calidad”, comenta con firmeza.

ENSEÑANZAS QUE DEJAN HUELLA

El potente testimonio de Lorena también pone énfasis en entender que la solución no es cumplir las expectativas de los demás, sino en enfocarnos en nosotras mismas. De esta manera, relata un suceso clave en su vida. “Un día estaba frente al espejo. Me habían extirpado un seno, estaba calva, había pasado por una quimioterapia y me veía hermosa, entera, resiliente, completa. Por eso, ¿desde qué espejo te estás mirando? ¿Desde el espejo del profundo amor o de las exigencias insanas?”, acentúa.

“Estar sanas no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino lograr un equilibrio físico, mental, espiritual y social”.

Lorena Meritano, actriz argentina

Estas y otras lecciones son parte del sexto capítulo de Compartiendo Sabiduría . Por ello, no te pierdas el episodio completo, que puedes ver aquí . Esta plataforma ha sido creada por Tottus para dar a conocer testimonios y experiencias de mujeres líderes, fuertes y empoderadas, que motiven a otras mujeres a alcanzar su bienestar y a lograr una mejor versión de ellas mismas.

Hallarás consejos que te servirán de guía en tu día a día, como salud emocional, relaciones interpersonales, emprendimiento, crecimiento personal y mucho más. Así que ya lo sabes: ingresa al canal Compartiendo Sabiduría y encuentra recomendaciones e historias para sentirte mejor. También síguelos en Facebook e Instagram .

REPORTAJE PUBLICITARIO