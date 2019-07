Diversión en familia para estas vacaciones escolares

Como cada año, julio es sinónimo de descanso de clases y uniformes para los más pequeños de la casa. Pero este tiempo no solo es perfecto para ellos, que pueden levantarse un poco más tarde o salir a jugar con sus amigos. También lo es para los padres, que pueden aprovechar estos días libres para divertirse con sus hijos, armando planes que no necesiten de un gran presupuesto o salir de la ciudad.



¿A dónde puedo ir en familia durante estas vacaciones? Para garantizar la diversión, Coney Park ha traído novedades que no se querrán perder. Desde juegos con los personajes favoritos de nuestros engreídos hasta espacios de realidad virtual, esta es la lista de algunos de los juegos que vas a encontrar.



1) PONG

La versión contemporánea de un clásico videojuego de los años 70 llegó a Coney Park y, ofrece un aire de nostalgia que hará disfrutar a los más grandes y chicos, transportándolos al pasado. Si bien esta nueva versión trae variaciones como luces LED, la dinámica sigue siendo la misma: dos jugadores, tres niveles de dificultad y un mando rotativo; recreando así el estilo del juego original que consistía en la simulación de un tenis de mesa.



2) Space Invaders Frenzy

La tierra ha sido invadida por extraterrestres y su deber será acabar con todos ellos. Este juego fue uno de los más icónicos de los años 80 y en su nueva versión Frenzy podrán jugar simultáneamente por parejas. A través de una pistola láser, debes disparar a la mayor cantidad de invasores espaciales. Si consigues una excelente puntuación, ¡podrás aparecer en la lista de mejores jugadores!



3) Paw Patrol

Suerte es la que necesitarás en este encantador juego. Ambientado con todos los personajes de la querida Patrulla Canina, cada personaje simbolizará un número de tickets. Cuando la rueda deje de girar sabrán cuántos habrás ganado. Ideal para jugar con los más pequeños de la casa ¡y ganar hasta 500 tickets!



4) SpongeBob Soccer Stars

Si son futboleros este juego les encantará. Ayuden a Bob Esponja a anotar el mayor número de goles, ¡pero cuidado! El amargado Calamardo será el portero. Jalando el mando en forma de pelota hacia atrás y calculando el momento preciso para soltarlo, podrán gritar un excelente ¡GOOOL! Tendrán 30 segundos para demostrar su habilidad y ganar hasta 1000 tickets.



5) Tight rope

Conseguir el máximo número de tickets en este juego es todo un desafío. Teniendo como protagonista a un monociclista, este deberá esquivar todos los obstáculos que encuentre a su paso. Para ello, ustedes deberán ayudarlo usando una especie de pedal con las manos. ¿Aceptarían el reto por 500 tickets?



6) Extreme shot

Es uno de los juegos favoritos de Coney Park, donde solo tendrán un minuto para poner a prueba la agilidad. Tomen las pelotas de básquet que van apareciendo y desafíen su puntería encestando el mayor número de pelotas en la canasta. A más puntos, podrán avanzar de nivel, pero no se descuiden, que el reto se hará mayor con una canasta movible. Podrán jugar hasta 2 personas al mismo tiempo.



7) Cruis’n blast

¿Amantes de la realidad virtual y los simuladores? Este juego los invitará a participar de una divertida carrera de autos. Agarren bien el timón, abróchense el cinturón y pisen el acelerador, que Nintendo los retará para ver quién llega primero a la meta.



8) Funny Frog

El destino de esta ruleta solo será cuestión de suerte. Tendrán una sola oportunidad para jalar de la palanca y ver qué quién es el más afortunado. En este juego uno puede llevarse hasta 1000 tickets con los que podrán canjear cientos de premios.



Para todas las edades

Yukids es un ambiente dentro de los locales de Coney Park dirigido a los más chiquitines, entre los 10 meses y los 5 años. El circuito cuenta con diferentes juegos que estimulan las habilidades motoras gruesas de los niños. Hay una cámara de globos y hasta una palmera, donde los pequeños se podrán trepar. Así, ellos tampoco se perderán de la diversión en las vacaciones.



¡Recarga y juega mucho más!

Realiza recargas desde la web de Coney Park https://coneypark.pe/ ya que desde el 26 hasta el 31 de julio podrás duplicar y triplicar las recargas. No olvides registrarte antes en Coney Club.