Por pocos meses del año, el horizonte nos regala atardeceres inolvidables. Con tonalidades que van del rojo al dorado, la energía del sol hace vibrar todo a su alrededor. Esos instantes son aún más especiales si los vivimos desde un paraíso natural como el desierto. Atrás queda la rutina, el estrés y el cansancio del día a día. Pero ningún atardecer puede ser más especial y emocionante que el Corona Sunsets Sessions.

Esta experiencia creada por Corona merecía un regreso por todo lo alto. Este sábado 16 de abril vuelve el evento que celebra la magia del atardecer, más vibrante y grande que nunca. Desde el mediodía, en el Andrena Arena de Ica —a la altura del kilómetro 243 de la Panamericana Sur— un lugar distinto, poco convencional y de conexión pura con la naturaleza, confluirá la música, arte y la diversión, en un atardecer inolvidable.

Será un evento sin precedentes, el más grande a la fecha, donde se podrá disfrutar de música en vivo, diversión y una refrescante Corona con limón. Para quienes estén buscando la mejor forma de desconectarse de la rutina, conectar con la naturaleza y vivir una experiencia inolvidable, el Corona Sunsets Sessions resulta el plan perfecto. Ideal para vivirlo en pareja, entre amigos o para conocer gente que vibra al mismo ritmo.

Corona, una cerveza hecha con ingredientes 100% naturales, ha preparado una parrilla de artistas para vibrar como se debe en medio de la naturaleza: Los Pericos, Yotuel (ex Orishas), Inner Circle, Miki González, We The Lion y Laguna Pai. Tú solo agenda la fecha, haz los planes y adquiere tus entradas. El Corona Sunset Sessions más grande y mágico de todos está muy cerca. No te pierdas esta vuelta al ruedo increíble.

La preventa de entradas va hasta el 30 de marzo y la venta regular entre el 1 y 16 de abril y/o hasta agotar stock. Puedes adquirir tus entradas en Joinuss.

Además, se ha lanzado una campaña para acumular puntos y ganar premios como 10 sunset pass y 150 entradas dobles. Al comprar un bucket de cerveza corona o un six pack, recibirás un código alfanumérico que podrás registrar en www.cervezacorona.com.pe.

