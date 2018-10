CTS: ¿Conviene poner este depósito en una financiera?

Queda un mes para que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) sea abonada por las empresas del país. Esta será la segunda vez del año que se efectúe este depósito, y aunque muchas personas ya tienen una entidad financiera elegida, es posible cambiarla.



Al ser un monto que genera rentabilidad, se pueden analizar mejores opciones del mercado. “Los trabajadores buscan tasas de interés competitivas y productos personalizados, pero que tengan un sólido respaldo económico”, dice Carla Temoche, gerente comercial de Financiera oh!.



Precisamente, a la fecha, las financieras se presentan como una buena opción. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), su tasa de interés promedio subió de 6,48% a 6,92% en el transcurso del año, pasando de generar S/ 65 anuales por cada S/ 1.000 de CTS, a un poco más de S/ 69 actualmente.



Con garantía

A pesar de este gran beneficio, son muchas las personas que todavía dudan al trasladar su fondo de CTS a las financieras, pues consideran que solo los bancos son las entidades más seguras. Sin embargo, hay que considerar que, aunque estos han mejorado su oferta, siguen dando menos de la mitad de los intereses promedio (alrededor de S/ 30 al año por cada S/1.000).



Además, no se tiene en cuenta que muchas financieras sí tienen el aval de los grupos económicos más importantes del país. Financiera oh!, por ejemplo, tiene el respaldo del Grupo Intercorp, que reúne a grandes empresas como Plaza Vea, Promart e Interbank.



La Financiera oh! ha creado recientemente la CTS oh!, un servicio mediante el cual se podrá depositar la CTS y adquirir una tasa de interés anual de 7%, una de las más altas del mercado.



Así funciona CTS oh!

“La CTS oh! es el resultado de lo que desean los clientes: hacer crecer considerablemente su CTS y, desde la comodidad de su casa u oficina, tener mayor control de su dinero para velar por su progreso”, comenta Temoche, quien explica que la CTS oh! es la única a nivel nacional que brinda un servicio 100% digital.



Lo novedoso es que cualquier trabajador podrá abrir su cuenta y trasladar sus depósitos de CTS por Internet, sin tener que hacer engorrosos trámites presenciales. Desde la plataforma www.tarjetaoh.pe/cts también podrán hacer el seguimiento del incremento de su dinero.

