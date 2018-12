Una cuenta de ahorros al instante

El Perú cuenta con la tasa más baja de inclusión financiera de Sudamérica. Se estima que solo un 43% de los peruanos posee una cuenta en el sistema financiero. Felizmente, las nuevas facilidades y plataformas de atención que brindan los bancos están cambiando esta tendencia, lo que ha generado que en los últimos tres años el crecimiento de nuevas cuentas bancarias se haya casi duplicado en el país, según Asbanc.



Una de las últimas innovaciones del BCP es la web www.abretucuenta.viabcp.com, que permite que tanto clientes del banco como el público en general puedan abrir una cuenta de ahorros de manera inmediata, desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet. Así, la nueva web pone a disposición tres modalidades de cuentas: Cuenta Premio BCP, Cuenta Activa BCP y Primera Cuenta BCP.



“Esta opción es muy importante, por ejemplo, para alguien que necesita recibir un pago por un trabajo y la persona que lo empleo no tiene efectivo. Ahora puede abrir la cuenta por VíaBCP y el pago se realizaría vía transferencia”, explica Rocío Pérez-Egaña, Gerente de Productos Transaccionales, Ahorros e Inversión del BCP. “La apertura de cuentas de ahorro por VíaBCP también es crucial para quienes desean ahorrar y necesitan separar una parte de sus fondos para alcanzar sus planes, pero que muchas no lo hacen porque no cuentan con el tiempo para acercarse a un banco”, señala la ejecutiva.



>> Pasos para obtener una cuenta



Simple, rápido y sencillo. Con esta nueva funcionalidad del BCP podrás contar con una nueva cuenta de ahorros disponible para recibir dinero de manera inmediata, independientemente de si ya se cuenta con una tarjeta o no. De esta forma, los clientes del banco pueden asociarla a alguna de las Tarjetas de Débito BCP que ya poseen o, como los nuevos usuarios, recoger una nueva tarjeta acercándose a Plataforma, en cualquier Agencia BCP.



“En el BCP estamos enfocados en ofrecer todos nuestros productos en Plataformas Digitales”, añade la representante del banco. “Hoy, digitalmente, ya puedes sacar una tarjeta de crédito, un crédito efectivo. Solo nos faltaba una forma rápida mediante la cual poder abrir nuevas cuentas de ahorro, y queríamos asegurarnos de lanzar esta opción tanto para nuestros clientes como para aquellos que aún no lo son”.



En 2017 el BCP implementó Plataformas Digitales en cada una de sus Agencias. Entre otras funciones, estas permitieron crear cuentas de ahorro en tres minutos sin necesidad de acercarse a las plataformas. Desde entonces, ese canal ha permitido el 45% de las nuevas cuentas de ahorro. Así, el BCP espera alcanzar el 70% de aperturas digitales en dos años.



“Los usuarios saben que al usar un medio digital van a conseguir un beneficio inmediato de una manera simple. Con esta nueva modalidad estamos haciendo que cada vez sea más tangible e inmediato ese beneficio y engranando toda una oferta integral de productos digitales”, explica Pérez-Egaña.



* Válido solo para clientes bancarios peruanos. En el caso de los clientes nuevos, tendrán que responder unas preguntas adicionales para validar su identidad y deberán acercarse a cualquier Agencia BCP a recoger su nueva tarjeta.