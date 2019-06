¿Qué tener en cuenta a la hora de pedir un crédito hipotecario?

Comprar un departamento en la actualidad resulta ser un procedimiento menos engorroso que décadas atrás. Esto se debe gracias a las facilidades que ofrece el sistema privado para financiar una propiedad. Esto se realiza a través de los créditos hipotecarios.



Sin embargo, hay que cumplir con ciertos requerimientos para acceder a una hipoteca. Lo destacable es que actualmente las tasas de interés de estos créditos están en sus niveles más bajos. A marzo de este año, la tasa promedio se mantenía por debajo del 8% en el crédito en soles cuando hace una década era de 10,61%, según la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).



¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta para acceder a un crédito hipotecario? Te contamos:



1. Revisa tu capacidad de endeudamiento. Evalúa con sinceridad cuál es tu posibilidad de pago al mes, según los ingresos propios o conyugales. En base a ello calcula el 30% a 35% como cuota mensual. Por ejemplo, si tu ingreso mensual es de S/5,000, entonces, la cuota no debe ser mayor a S/1,750. Este monto también estará atado a la cuota inicial que des al banco por el inmueble. Si bien el monto mínimo es el 10% del valor, es una buena opción dar una cuota mayor para no pagar una mensualidad tan alta.



2. Cuida tu historial crediticio. El segundo paso es tener un buen historial crediticio, es decir, que no tengamos deudas que hayan sido reportadas por el sistema financiero. Será más complicado acceder a un crédito si tenemos una mala calificación y aparecemos en una central de riesgo.



3. Avala tu situación financiera. Para avalar nuestros ingresos ante el banco u entidad financiera, un tercer paso muy importante es la presentación de las boletas o recibos por honorarios o todo aquello que sustente nuestros ingresos reales.



Compra online

Con los pasos previos ya finalizados, estarás listo para elegir la vivienda de tu preferencia. Incluso, en este proceso, encontrarás alternativas que te permitirán realizar una mejor inversión y a un precio altamente competitivo. Una de ellas se presenta con la realización de 3 Días de Locura Inmobiliaria , la feria inmobiliaria online más grande del país, que ofrece promociones y descuentos irrepetibles solo hasta el 23 de junio.

​

En esta web podrás encontrar ofertas especiales para adquirir un departamento, casa u oficina en los principales distrito de Lima y provincias. El evento, organizado por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), cuenta con la participación de las principales inmobiliarias.



Por otro lado, es importante mencionar que entidades financieras como BBVA, Banco de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank también forman parte de la feria online, otorgando facilidades de financiamiento.



Lo mejor es que podrás participar desde donde estés y a toda hora hasta el 23 de junio. Solo debes ingresar a LocuraInmobiliaria.com y seguir estos simples pasos:

