Con ingresos aproximados de 240 mil dólares al año (S/ 805 mil) y 10 millones de suscriptores, ‘Drawblogs’ es con seguridad el canal de YouTube peruano que más gana en el país, pero ésta cantidad es pequeña comparado con lo que cobraría quien acierte a los números del Mega Millones de Estados Unidos este viernes, y que se vende a través del novedoso portal theLotter.com, el único sitio web en el mundo que vende los boletos de lotería oficiales en el Perú, y que esta semana sortea 530 millones de dólares (1,775 millones de soles), nada menos que 530 veces el acumulado actual de la Tinka y el equivalente a lo que ganarían los dueños de Drawblogs por su canal en 2,208 años.



“Lo único que hace falta para que un peruano cobre los 530 millones de dólares del Mega Millones es un poco de suerte” afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano y agrega “Son tantos los peruanos usando nuestro servicio certificado de mensajería, que no sería extraño si alguien en el país resulta ganador y se convierte de la noche a la mañana en una de las personas más ricas del mundo, por encima de celebridades millonarias como Jennifer López, Beyoncé, Luis Miguel o Maluma” concluye.



Soñar no cuesta nada: Estas son las cuentas del peruano que gane los 530 millones de dólares del Mega Millones



De los US$ 530 millones del pozo, el ganador recibe aproximadamente un 60% luego del pago de impuestos en Estados Unidos, es decir que la suma neta a recibir es de US$ 318 millones, equivalente a S/ 1,0650 millones que podrían ingresar directamente a la cuenta del peruano que acierte a los números a través de theLotter.



Luego de cobrar, el usuario puede decidir si regresa al país, y en ese caso su residencia fiscal sería Perú, tendiendo que compartir el premio con la SUNAT y pagando un 10% adicional en impuestos, es decir que al final de cuentas se quedaría con $286 millones de dólares (equivalente a S/ 957 millones), una cifra que aún supera las fortunas de futbolistas de la talla de Lionel Messi o Neymar.



Pero lo cierto es que el afortunado podría cambiar su residencia fiscal a otro país, o incluso quedarse de forma legal en Estados Unidos y así evitar el doble tributo. Alex Gálvez, abogado experto en migración en Norteamérica, afirma que ganarse la lotería en ese país no sólo es legal, sino que también podría garantizar la ciudadanía americana pues si el afortunado decide destinar medio millón de dólares para invertir en una zona deprimida, o abre una empresa con un millón de dólares y contrata 15 empleados, puede obtener una visa bajo el programa EB5 para inversionistas y sus familias. Luego, los beneficiarios y sus parientes pueden hacerse residentes permanentes en un lapso de dos años, para después solicitar la ciudadanía.



¿Qué ocurre cuando alguien acierta a los números?

Cuando un usuario gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagados para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tíquet oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio en la sucursal de la lotería.



¿Cómo funciona el servicio?

Cuando un usuario compra a través del portal de theLotter.com, un representante de la empresa ordena a su nombre el tíquet de lotería en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregárselo en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos, y la persona recibe a cambio una copia digital del mismo, la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.



¿Es este servicio legal?

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un ciudadano extranjero se gane la lotería y el único requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete genuino. El servicio de theLotter está aprobado por la lotería de Oregon en Norteamérica para comprar boletos oficiales a nombre de usuarios de todo el planeta, incluido el Perú.



Ya hay ganadores

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Canadá, España, Rusia, Australia, e Iraq, entre otros.

Cabe resaltar que entre los más de 4 millones de usuarios que han ganado alguna suma en theLotter, se encuentra una panameña de 50 años que ganó 30 millones de dólares en la lotería de La Florida y un salvadoreño que cobró el segundo premio del Powerball por $1 millón de dólares, y al que le faltó acertar a un número mas para ganar 1,500 millones de dólares.



CNN, FOX y NBC ya han mencionado a theLotter



El servicio de mensajería de theLotter lleva 17 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios sin haber pisado antes suelo norteamericano. La noticia más relevante es la de un ciudadano iraquí que cobró US$6.4 millones en Oregon hace 3 años.

Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por 530 millones de dólares se sorteará el próximo viernes en la noche. Los boletos están disponibles en theLotter.com hasta 2 horas antes del cierre del sorteo, de esta manera la empresa puede garantizar que los tíquets alcancen a ser comprados en un expendio oficial de la lotería.



