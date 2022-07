Desde el 4 al 8 de julio, se desarrolla la segunda edición del Cyber Wow Perú 2022, uno de los eventos de ecommerce más grandes del país, y una vez más la tienda virtual Oechsle participa con sus mejores descuentos y beneficios exclusivos en tecnología, electro, moda y mucho más.

Durante cinco días, aprovecha los insuperables precios que ofrece Oechsle. No solo eso, regístrate y participa en el sorteo de 2 giftcard de S/ 500 para comprar lo que se te antoje en nuestra tienda virtual. ¿Qué esperas? ¡Renueva lo mejor de línea blanca o adquiere ese smartphone que tanto querías ahora!

Y si eres cliente de Tarjeta Oh! Disfruta de la campaña exclusiva que traemos para ti en este Cyber Wow. ¿Aún no tienes tu tarjeta Oh? Esta es la señal que esperabas, afíliate y goza de los innumerables beneficios que tenemos para ti como cliente nuevo, además por supuesto de todos nuestros descuentos el resto del año.

¿Qué encontrarás en el Cyber Wow de Oechsle?

Para este 2022, Oechsle.pe te ofrece lo último en tecnología con equipos como el iPhone 13, iPhone 13 Pro, entre otros, así como descuentos en los celulares de tus marcas favoritas Samsung, Xiaomi, Huawei y muchas más.

Pero si lo tuyo es pensar en familia, renueva tus electrodomésticos o encuentra el televisor que tanto buscabas y vive hoy la experiencia inmersiva que solo las nuevas tecnologías ofrecen. ¡No aplaces más la compra de tu televisor soñado!

Encuentra los mejores descuentos en televisores HD, Full HD y las innovadoras tecnologías 4K y 8K desde el 4 al 8 de julio. ¡Elige tu smart TV y vive el cine en casa ahora! ¡Del mismo modo, descubre lo mejor en computadoras, tablets y más solo aquí!

¿Cómo atrapar las mejores ofertas?

Desde la medianoche del lunes 4 de julio hasta el viernes 8 del mismo mes, podrás ingresar a la web Cyber Wow de Oechsle y encontrar precios de infarto en todos tus productos favoritos. Y porque queremos que tu compra sea excelente, te dejamos algunos tips útiles para que aproveches al máximo los cinco días de locura Cyber:

Inscríbete los días previos al 4 de julio para enterarte antes que nadie de las mejores ofertas, y suscríbete a las notificaciones para estar al día con todas las promociones exclusivas de Oechsle.

Verifica que tu tarjeta esté habilitada para compras onlines. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a tu app de tu banco y selecciona la opción configuración de tarjetas. Ahí, elige la tarjeta que quieres activar y selecciona sí a la opción de “Compras por Internet” y ¡listo!

¡Prepárate un café y alístate para navegar desde la medianoche por Oechsle.pe! Sí, así como leíste. Las mejores ofertas aparecen en las primeras horas del Cyber Wow, y muchas veces no regresan. ¡Así que no dejes pasar esta oportunidad!

¡Agrega y separa tus productos en el carrito de compras! Si ves una oferta atractiva, ¡no la dejes pasar! Recuerda que no eres la única persona comprando y, por lo atractivo del precio y temporal del evento, puede que para el final del día tu producto ya no esté disponible.

Por último, selecciona el modo de entrega: retiro en tienda o envío a domicilio, y elige una opción de pago, pueden ser tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Diners Club y muchas más. Incluso efectivo, con Pago en efectivo.



¡Ya lo tienes! Tus productos seleccionados llegarán a tu domicilio en el menor tiempo posible. Si estabas esperando el momento indicado para comprar online, esta es la oportunidad del año. En Oechsle.pe no solo encontrarás los mejores precios de todo el Cyber Wow, además comprarás en una página web con los más altos estándares de seguridad.