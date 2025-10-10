En el corazón de la cuenca del Rímac, donde nacen los manantiales que abastecen a Lima, brota un recurso vital que sostiene la vida de millones de personas. Durante la Semana de los Ríos, OPPO y Aquafondo se unieron en una iniciativa para documentar la ruta del agua y su riqueza natural, utilizando la cámara del nuevo Reno14 F, un innovador smartphone capaz de capturar imágenes en condiciones extremas, incluso bajo el agua. Este esfuerzo busca sensibilizar sobre la importancia de proteger nuestras fuentes hídricas y valorar el papel que cumplen en la salud de los ecosistemas y de la población.

La travesía comenzó en Carhuayumac, a más de 4,600 msnm, donde el agua surge cristalina entre glaciares y pastos altoandinos. Allí, las primeras imágenes mostraron la pureza de los manantiales, símbolo de la riqueza natural que sostiene la vida aguas abajo, hasta culminar en la Atarjea, donde se puede apreciar la transformación en el color del líquido elemento.

El recorrido tuvo como objetivo registrar el viaje del agua desde sus manantiales hasta las zonas donde se concentra la mayor presión del uso humano. Representantes de OPPO y Aquafondo realizaron actividades de sensibilización. Gracias a la avanzada tecnología del Reno14 F, las imágenes y videos capturaron de manera realista la majestuosidad de los paisajes altoandinos y el contraste con las áreas más intervenidas por la actividad humana.

Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú, comentó: “Nuestra tecnología no solo está diseñada para capturar momentos, sino también para inspirar cambios. Con el Reno14 F, buscamos demostrar cómo la innovación tecnológica puede ayudar a visibilizar la importancia del agua y fomentar un cambio real en la conciencia de la ciudadanía”.

Por su parte, Mariella Sánchez, Directora Ejecutiva de Aquafondo, destacó la urgencia de fortalecer la gestión de este recurso: “El caso del río Santa Eulalia es un ejemplo de lo que ocurre en muchas otras cuencas del país. Lo que sucede aquí afecta directamente a millones de limeños. Necesitamos soluciones inmediatas y sostenibles, y esta acción nos ayuda a resaltar la importancia de proteger el agua desde su origen”.

OPPO reafirma su compromiso de seguir desarrollando proyectos que integren tecnología y conservación ambiental, promoviendo campañas educativas y apoyo a soluciones sostenibles para las comunidades. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía: cuidar los ríos es asegurar el futuro del agua en Lima y en el Perú. Cada acción cuenta, desde no arrojar basura a los cauces hasta exigir una gestión eficiente de los recursos hídricos.

