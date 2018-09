“Deadpool 2”, el antihéroe más divertido de Marvel Comics

Deadpool no es un típico superhéroe. Es grosero, le gusta cortar cabezas y burlarse de todo. Por eso en esta película –como en la anterior– lo que más destaca son su humor mordaz y las escenas violentas. "Deadpool 2" es una comedia negra, con un protagonista que atraviesa una gran depresión y que quisiera morir pero sus poderes de curación no lo permiten. Y además es un producto ideal para consumidores de la cultura popular, cinéfilos y lectores de cómics, seguidores de programas de TV y de celebridades, porque su guión está lleno de referencias a estos temas.



La trama es sencilla: Cable (Josh Brolin), un guerrero que viene del futuro, quiere acabar con un muchacho con poderes mutantes, y Deadpool (Ryan Reynolds) deberá evitar que lo atrape. Para esa misión no estará solo, sino que formará un grupo muy torpe al que llamará X-Force. En ese sentido, la historia de Deadpool funciona también como una extensión de los X-Men, aunque como un lado B, un lado absurdo.



"Deadpool 2" se ríe de sí misma, de la política y del estilo vida de Estados Unidos, de la industria del entretenimiento y por supuesto de otras películas de superhéroes. El director David Leitch, quien también hizo "John Wick", crea un espectáculo de acción, de persecuciones y de peleas sangrientas y a puño limpio, pero el ritmo no solo está impuesto por estas escenas sino por la velocidad y la originalidad de las bromas, de la risa que ataca como un cuchillo muy afilado.



