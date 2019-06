¡No te dejes engañar! 5 pistas para identificar FAKE NEWS

Las fake news son noticias falsas que buscan mover a la opinión pública para obtener un beneficio.

Hay muchos tipos de fake news, pero todas tienen un elemento común: son mentiras disfrazadas que aprovechan las redes sociales para engañarnos.

Algunas son solo estafas, pero otras quieren generar corrientes de opinión para beneficiar a alguien



Aquí te enseñamos cómo identificarlas:

1- Son anónimas: Dicen que representan a alguien, pero no se identifican o no presentan personas reales.

2- No citan fuentes y nunca contrastan la información que difunden. Quieren hacerte creer que te dicen la verdad.

3- Tienen una clara intencionalidad: Buscan alarmarte o pedirte que hagas algo con urgencia.

4- Quieren que pienses que mucha gente está de acuerdo con ellos. Usan publicidad y hasta robots para difundir sus mensajes.

5- Insultan, mienten y atacan para generar pasiones.



Hoy en el sector eléctrico vivimos una campaña de fake news porque un grupo de empresas quiere cambiar la ley para beneficiarse económicamente.

Quieren que el Congreso ignore la opinión experta del Ministerio de Energía y Minas y del Osinergmin.

Ellos quieren que creas que buscan tu bienestar, pero solo quieren que la nueva ley los haga ganar más dinero.

Si ellos ganan, quien pagará la cuenta seremos los ciudadanos, los comercios e industrias, porque el precio de la electricidad subirá.



No dejes que la desinformación nos gane ¡seamos transparentes!

