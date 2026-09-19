Emitir una póliza, realizar una operación o encontrar una constancia puede convertirse en una cadena de correos, validaciones y esperas. Para una empresa, esa fricción no solo consume tiempo: también distrae recursos de la operación.

Esta demanda de agilidad ha transformado la relación entre las empresas y sus aseguradoras. Procesos que antes requerían correos, validaciones manuales o la participación de distintas áreas hoy migran a plataformas digitales donde el usuario gana autonomía.

Pacífico Seguros realizó investigaciones con clientes, corredores y equipos internos para identificar las oportunidades de mejora. Entre los principales requerimientos apareció la administración más sencilla y rápida de las pólizas, acceso inmediato a documentos y la posibilidad de efectuar estos trámites desde cualquier lugar.

Menos trámites, más control

Como respuesta, la compañía renovó su Web Empresas, concebida como un ecosistema que centraliza el vínculo con los negocios a través de canales digitales. La plataforma cuenta con un diseño responsive para computadoras y dispositivos móviles, permite autogestionar trámites, consultar y descargar documentación histórica e integra herramientas de prevención.

El sitio también ofrece una guía que ayuda al usuario a identificar alternativas de protección según los requerimientos de su organización. Estas comprenden opciones para colaboradores, patrimonio y estudiantes, además de soluciones dirigidas a rubros como servicios y comercio, construcción, transporte, industria y agricultura, entre otros.

Uno de los principales cambios está en la forma de realizar tareas recurrentes. Desde la Web Empresas, los clientes pueden administrar sus pólizas empresariales —como SCTR y Vida Ley—, efectuar renovaciones e inclusiones de trabajadores y acceder a pólizas, constancias, liquidaciones, facturas y otros archivos históricos. Además, esta herramienta permite realizar cargas masivas de colaboradores y cuenta con validaciones automáticas para disminuir errores.

Según Ortiz De Zevallos, el propósito es reducir las fricciones que antes podían acompañar estos procedimientos. “Todo el proceso está diseñado para ofrecer inmediatez, trazabilidad y disponibilidad permanente, permitiendo acceder a la información y realizar operaciones las 24 horas del día desde cualquier dispositivo”, señala.

Seguros que evolucionan

La visión detrás de la Web Empresas apunta más allá de un producto en particular: convertirse en el principal ecosistema de relacionamiento digital con los clientes Empresa, integrando de forma progresiva contratación, administración, postventa, prevención y gestión de riesgos para todo el portafolio de seguros empresariales. Vida Ley y SCTR son hoy el ejemplo más avanzado de ese camino: Pacífico Seguros, actualmente, dispone de un e-commerce de punta a punta para ambos productos, con un recorrido íntegramente digital.

La propuesta, sin embargo, busca extenderse más allá de la compra. Una vez realizada la contratación, el cliente puede continuar administrando estos productos desde el mismo ecosistema sin abandonar la plataforma, un modelo que Pacífico busca extender progresivamente al resto de su portafolio empresarial.

“Nuestra visión contempla todo el ciclo de vida del cliente”, sostiene el gerente. De esta manera, explica, la digitalización no se limita a la venta, sino que conecta la contratación con la administración, la postventa y la prevención en todo el portafolio de productos empresariales.

Pero gestionar mejor un seguro no consiste únicamente en contratarlo o administrarlo. También implica prevenir los riesgos que podrían detener el negocio.

Aquí aparece Protege365, programa para clientes de Pacífico Empresas que reúne más de 80 cursos gratuitos y certificados orientados a fortalecer la cultura preventiva e incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial.

Una relación empresarial cada vez más digital

La hoja de ruta no termina con las funciones disponibles actualmente. La siguiente etapa será ampliar la autogestión e integrar más procesos de postventa, prevención y gestión de riesgos, con una experiencia cada vez más personalizada para el portafolio completo de seguros empresariales.

“La digitalización es uno de los pilares estratégicos de nuestra propuesta de valor para empresas”, afirma Ortiz De Zevallos. De cara al futuro, Pacífico busca que la Web Empresas se convierta en el principal espacio de vínculo con sus clientes Empresa, incluyendo no solo la contratación y administración de seguros, sino también prevención, educación y gestión de riesgos.

Así, emitir o renovar una póliza, realizar una operación o encontrar documentación dejan de consumir esfuerzo innecesario. En una organización donde el tiempo también es un recurso, trasladar estas tareas a un canal disponible permanentemente puede ayudar a concentrar esfuerzos en aquello que mantiene al negocio en marcha.

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