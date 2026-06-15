El fútbol es una de las expresiones culturales más importantes de una nación, pero el cine y la televisión también reflejan sus valores, emociones y forma de ver el mundo. Desde España hasta América Latina, FlixLatino ofrece un catálogo de producciones en español que permiten descubrir la esencia de varios países participantes del torneo sin salir de casa.

España: Josefina

España aporta una de las producciones más sensibles y aclamadas de los últimos años. Josefina cuenta la historia de Juan, un funcionario de prisiones que desarrolla una conexión especial con la madre de un recluso al que observa durante las visitas semanales.

A través de una narrativa íntima y emotiva, la película explora temas como la soledad, la esperanza y la necesidad humana de conectar con los demás. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias profundas y personajes complejos.

México: Cuando Seas Mía

México llega a FlixLatino con una de las historias románticas más recordadas por el público latino. Cuando Seas Mía sigue la relación entre Paloma y Diego, marcada por las diferencias sociales, los conflictos familiares y el competitivo mundo de la producción cafetalera.

Con escenarios espectaculares, personajes entrañables y una historia de amor que ha conquistado a varias generaciones, esta producción representa uno de los grandes éxitos de la televisión mexicana.

Argentina: Amor de Película

Desde Argentina llega Amor de Película, una producción que combina romance, humor y la búsqueda de los sueños personales.

La historia sigue a personajes que intentan abrirse camino en la vida mientras enfrentan desafíos laborales, familiares y sentimentales. Con el estilo característico de las comedias románticas argentinas, la serie ofrece una mirada fresca y entretenida sobre las relaciones humanas y las segundas oportunidades.

Colombia: Los Hombres También Lloran

Colombia aporta una historia que rompe estereotipos y presenta una visión moderna de la masculinidad. Los Hombres También Lloran mezcla drama y humor para mostrar las emociones, inseguridades y desafíos que enfrentan sus protagonistas.

A través de situaciones cotidianas y personajes cercanos, la serie conecta con la audiencia mostrando que la vulnerabilidad también puede ser una muestra de fortaleza.

Panamá: Más Que Hermanos

Panamá se hace presente con Más Que Hermanos, una emotiva película que celebra los lazos familiares, la amistad y la perseverancia. La historia sigue a dos hermanos unidos por una pasión en común mientras enfrentan los desafíos de crecer y perseguir sus sueños. Es una producción que refleja el espíritu y la identidad panameña a través de una narrativa inspiradora y universal.

Ecuador: La Mala Noche

Desde Ecuador llega La Mala Noche, un intenso drama que explora temas de poder, ambición y supervivencia. Con una historia cautivadora y una producción destacada, la película ofrece una mirada impactante a las decisiones que pueden cambiar el destino de una persona. Es una muestra del talento cinematográfico ecuatoriano y de las historias que están conquistando audiencias internacionales.

Más que Fútbol: Un Mundial de Historias

Cada selección que participa en el Mundial representa mucho más que un equipo de fútbol. Detrás de cada camiseta existen culturas, tradiciones y formas de contar historias que han cautivado a audiencias de todo el mundo.

Este Mundial es una oportunidad para conocer esos países desde una perspectiva diferente. Desde los paisajes y la sensibilidad de España, hasta la pasión de México, el encanto argentino y la calidez colombiana, FlixLatino reúne historias que permiten viajar a través del idioma, las emociones y la cultura.

Porque cuando termina el partido, las grandes historias siguen jugando.

Sobre FlixLatino

FlixLatino es una plataforma de streaming especializada en entretenimiento en español, disponible en Estados Unidos y Puerto Rico. Su catálogo incluye más de 4,000 horas de contenido con películas, series, documentales y producciones exclusivas provenientes de España, México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Venezuela y otros países de habla hispana.

Además de su servicio por suscripción, FlixLatino continúa expandiendo su oferta gratuita con publicidad (AVOD/FAST), incorporando miles de horas de contenido adicional y canales en vivo para seguir acercando las mejores historias en español a la audiencia hispana.

Los usuarios pueden disfrutar de FlixLatino en iPhone, Android, Roku, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Google TV, VIZIO, Chromecast, Xfinity y Claro Puerto Rico.

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