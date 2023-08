Internet es el paraíso del shopping. Allí más de 15 millones de peruanos compran los productos que más necesitan de forma fácil y rápida, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. De modo que, más allá de decidir si hacerlo o no, muchos se preguntan cuál es el e-commerce con las ofertas más atractivas. Y hoy, para los que buscan los mejores precios en celulares, la respuesta es tiendaclaro.pe.

Ingresar a tiendaclaro.pe es como descubrir ese lugar especial que solo los expertos conocen. ¿Qué lo hace diferente? Aquí se encuentran ofertas exclusivas que no están disponibles en otros sitios. Es decir, la tienda virtual brinda la garantía de que tiene los mejores precios del mercado.

Entre su catálogo, al pertenecer a la empresa de telecomunicaciones líder con la mayor participación del mercado peruano, tiendaclaro.pe cuenta con una amplia disponibilidad de equipos en todas las marcas. Estos celulares, que se adquieren al contado, se pueden adquirir vía renovación para los usuarios de Claro, así como en portabilidad para quienes deseen cambiar su operador manteniendo el mismo número.

Además, tiendaclaro.pe ofrece chips de diferentes planes para los que quieran hacer la portabilidad hacia Claro con su mismo equipo. Entre otros beneficios, están los accesorios de regalo, delivery gratis el mismo día de la compra en pedidos confirmados hasta la 1:00 p. m. (sujeto a zonas de cobertura), y todos los medios como forma de pago.

Precio más bajo garantizado

Para asegurarse que tiene los precios más bajos del mercado, tiendaclaro.pe se compara con la competencia. Es decir, los clientes pueden solicitarle que iguale el precio de un equipo de su tienda virtual demostrando que el mismo equipo, con las mismas condiciones, es ofrecido públicamente en cualquiera de los e-commerce de las empresas de telecomunicaciones en el Perú. Los datos y evidencia del precio más bajo deben enviarse a soportetiendavirtual@claro.com.pe.





Cabe recordar que no aplica para tiendas virtuales de terceros (distribuidores autorizados, cadenas de tiendas, entre otros). Los equipos deben ser solicitados por los clientes a través de la tienda virtual entre las 8 a. m. y 12 m. Y solo se igualará el precio del equipo, no el contenido de planes (cantidad de minutos, megas, SMS, tarifas, etc.).

Así que no esperes más y encuentra tu nuevo equipo al precio más bajo en tiendaclaro.pe.

REPORTAJE PUBLICITARIO