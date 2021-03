Hoy en día las mujeres representan el 5% de la fuerza laboral del sector construcción, incursionando en ingeniería, construcción, carpintería, electricidad, entre otras especialidades. Sin embargo, ellas no solo se desempeñan de manera técnica o profesional, sino también como docentes brindando capacitaciones en diversas instituciones. No obstante, debido a los prejuicios que actualmente existen en el medio, muchas veces se duda de su capacidad.

“Aún existe la idea de que hay trabajos del sector construcción que las mujeres no podemos realizar. Me he tenido que crear incluso un perfil sin foto en redes sociales para que no sepan que soy mujer y me den la oportunidad de trabajar”, indicó una especialista en albañilería.

Teniendo en cuenta esta situación, Sodimac Constructor y Maestro, desarrollaron “Clases Maestras”, una semana de capacitaciones impartida enteramente por mujeres del sector construcción para evidenciar su expertise en este rubro e incentivar a muchas otras a incursionar en estas carreras; así como, sumar a otros actores clave que pueden contribuir con un cambio significativo en el sector.

“Clases Maestras busca visibilizar el amplio expertise que muchas mujeres tienen en el sector y de esta manera, invitar a más instituciones del sector a comprometerse a incentivar la incorporación de más mujeres capacitadoras en su plana docente”, indicó Ramón Ponce de León, Gerente Comercial de Sodimac y Maestro.

“No solamente queremos que se hable de la equidad el 8 de marzo, este es un trabajo de concientización que venimos empujando desde hace más de 5 años y que continuaremos trabajando como parte de nuestro propósito de marca”, mencionó Gabriela Chuquipiondo, Gerenta de Marketing y BI de Sodimac y Maestro.

Con la finalidad de materializar este llamado, las cadenas de tiendas de mejoramiento del hogar anunciaron que se compromete a incrementar en un 300% la cantidad de expositoras mujeres en su plataforma online www.capacitacionesdigitales.com.

Sobre Clases Maestras

El evento será completamente gratuito y se emitirá en formato digital del 8 al 12 de marzo, desde las 6.00 pm, a través las páginas de Facebook de Sodimac Constructor y Maestro.

Entre las capacitadoras se encuentran:

· María Landa, soladora experta

· Anita del Cisne, arquitecta bioclimática

· Claudia Tassara, arquitecta de interiores

· Marjorie Mori, Co-fundadora de Ciclo Perú y especialista en reciclaje de residuos de construcción

· Lizeth Encarnación, embajadora del progreso de Sodimac Constructor 2019

· Nicolasa Choque, trabajadora experta de Maestro

· Rossina Castagnola, Gerenta de Personas y Sostenibilidad de Sodimac y Maestro.