Cada vez falta menos para celebrar a papá y sorprenderlo será sencillo con las opciones que brinda Skechers -la compañía de la tecnología del confort- para cada estilo y personalidad. Desde el papá outdoor que disfruta de la aventura hasta aquel que ama compartir su pasión por el deporte, la comodidad de Skechers está disponible para todos con cualidades como amortiguación a largo plazo y alta transpirabilidad.

Según la encuesta de Kantar en 2022, “¿Qué le gustaría recibir a los padres en su día?”, el 34.4% de padres peruanos confesaron que prefieren recibir calzado como regalo por este día tan especial, siendo Lima la región donde este tipo de obsequio es el más esperado. En esta línea, la compañía con más de tres décadas de experiencia en la industria de las zapatillas invita a potenciar el presente que elijas con un plan inolvidable, de acuerdo a los gustos de cada padre. Disfrutar de algún deporte, caminar por la ciudad o salir de la capital en busca de aventura son algunas opciones.

Sobre esta última actividad, Duilio Vallebuona -embajador de Skechers- confirma que un plan outdoor nunca tiene pierde al lado de papá, pues combina a la perfección desconexión con la ciudad, aventura y tiempo de calidad. Para un plan como este, Skechers cuenta con pares excelentes en su línea outdoor, con propiedades esenciales como ser repelentes al agua y contar con ajuste cómodo y espacioso para el pie. Asimismo, destaca su tecnología de suela duradera Goodyear, que proporciona mayor tracción, estabilidad y durabilidad.

-EL REGALO IDEAL-

El estilo de papá no tiene por qué sacrificar su confort durante su rutina en la ciudad. Un regalo perfecto para potenciar sus looks diarios sporty y casuales son las opciones urbanas de Skechers, presentadas en colores neutros súper combinables para cualquier look urbano. Además, cada par cuenta con la tecnología Memory Foam, que ofrece amortiguación y suavidad de cada pisada gracias a su plantilla de alta calidad

Muchos padres de familia también son amantes innatos del deporte. Si tu papá cuenta con este perfil, elegir un par de Skechers deportivas será un obsequio que lo sorprenderá y acompañará en su pasión, potenciando sus rutinas en el gimnasio o su desempeño en deportes como el atletismo, actividad que además pueden compartir juntos por el Día del Padre. Con la tecnología Max Cushioning, estos sneakers sobresalen por su máximo soporte y amortiguación, perfectos para realizar deportes de alto impacto sin sacrificar la salud y confort.

También, cuentan con transpirabilidad de alto nivel, y se alinean a la responsabilidad con el medio ambiente al tener un 5% de caucho reciclado en su composición, siendo uno de los pares favoritos para entrenar del deportista Nicolás Montgomery, embajador de la marca de zapatillas y personal trainer. Asimismo, también poseen la cualidad Go Run, posicionándose como la opción ideal para disciplinas como el atletismo o si papá disfruta de correr por las mañanas.

