La diversión brasilera llega a las playas limeñas | FOTOS

Moleca empieza a calentar el verano con su campaña “It’s a match: encuentra tu par perfecto en Moleca”, que combinan súper bien con un outfit playero, como para un día de clases o un almuerzo familiar. No querrás dejar de tener estos zapatos versátiles, que te ayudan con todo tipo de look.



Moleca bañó de fucsia y amarillo la playa El Silencio el pasado sábado 16 de febrero y arrasó con sus divertidos juegos y cientos de regalos. Hubo partidos de vóley, fulbito y un entretenido limbo. Así la marca brasilera logró capturar la magia del verano al ritmo de los éxitos del verano. Por eso les recomendamos no perderse su última fecha este domingo 24, en donde Moleca realizará otro refrescante encuentro, lleno de premios para todos los asistentes, bebidas al paso y más sorpresas a partir de las 12:00 del día.



Calzado en tendencia

Aunque Moleca tiene siete años en el mercado peruano, hoy busca reinventarse con una propuesta de valor mucho más sólida. “El público que nos inspira son las jovencitas de 15 a 21 años. Cada 15 días lanzamos nuevos modelos de zapatos porque lo que les gusta a nuestras seguidoras cambia muy seguido”, explica William Pereyra, gerente general. La propuesta de la marca es ofrecer comodidad y tendencia a un precio accesible. Moleca cuenta con balerinas, zapatillas, sandalias, cuñas, plataformas y mucho más.



Encuentra Moleca en tiendas Mossa Shoes, (Av. Conquistadores 392, San Isidro - Av. Primavera 1226, Surco - CC Jockey Plaza 2N) Passarela, Saga Falabella, Topitop, Litzy, Sdely, Viale, Conters y en muchos otros puntos de venta a nivel nacional. Conoce más de Moleca siguiendo el Facebook Moleca Perú o la cuenta de Instagram @molecaperuoficial.

Publirreportaje