El verano es sinónimo de movimiento, playa y planes espontáneos, pero para el hincha peruano, también marca el regreso de la pasión más grande: el fútbol local. Este viernes 30 de enero, la pelota volvió a rodar con el inicio de la Liga 1 2026, un torneo que promete y trae muchas sorpresas.

Lo nuevo de la Liga 1

La primera fecha del torneo arrancó con novedades importantes. Universitario inicia la defensa del título con un cambio de timón: Javier Rabanal asume como DT para la temporada 2026. Por su parte, Alianza Lima busca recuperar protagonismo con la llegada del estratega Pablo Guede y una renovación institucional liderada por su nuevo administrador, Fernando Cabada.

En el Cusco, Deportivo Garcilaso estrenó la era de Hernán Lisi con refuerzos de peso como Beto da Silva y Christopher Olivares, preparándose para recibir a un Sporting Cristal que, bajo la batuta de Paulo Autuori, ha sumado talento internacional con nombres como Juan Cruz González y Gabriel Santana.

El fútbol se adapta a tu verano

Si el pitazo inicial del pasado 30 de enero te agarró en carretera, en la casa de playa o improvisando un plan con amigos, no te preocupes. Porque así como cambian los planes en verano, también cambió la forma de seguir el torneo: hoy verlo es más simple, flexible y a tu ritmo.

Vive la pasión con Claro, la fibra que te da MÁS

Para que vivas esta temporada sin límites, disfruta de L1 MAX Móvil incluido en planes Post pago Max ilimitado desde 69.90 por 6 meses a través de Claro Video y L1 Max en Planes Hogar seleccionados. Mira partidos de la Liga 1 2026 y los torneos internacionales con la conexión que necesitas, tanto en tu TV como en diferentes dispositivos móviles con Android (Smartphone) y iOS (iPhone). No dejes que el verano ponga en pausa tu pasión.

La oferta está disponible para clientes DNI y RUC 10, hasta el 28/02/26. Los planes Claro Hogar y Max Ilimitado se encuentran sujetos a evaluación crediticia. Los planes Claro Hogar se encuentran además sujetos a cobertura y facilidades técnicas. Se garantiza el 70% de la velocidad contratada. Conoce restricciones y contrátalo aquí: tiendaclaro.pe/hogar-home

Conoce más y contrátalo aquí: tiendaclaro.pe/hogar-home

REPORTAJE PUBLICITARIO