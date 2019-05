¿Qué es el ‘dry shampoo’ o shampoo seco?

Pensemos en la acción de “lavarse el cabello” por unos segundos. Probablemente imaginamos una ducha, el cabello mojado, una gran espuma en la cabeza, frascos de shampoo y acondicionador, secadoras. Para muchos es un ritual que necesita tiempo y cierta dedicación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos apurados o nos surge un imprevisto? ¿Hay alguna solución para tener el cabello limpio sin lavarlo? Sí, el dry shampoo.



Se trata de un spray con el que puedes limpiar tu cabello sin mojarlo ni seguir la típica rutina de shampoo espumoso más acondicionador. Este spray contiene un ingrediente natural que absorbe la grasa que naturalmente produce nuestro cuero cabelludo, limpia el resto de tu cabello y lo deja oliendo rico. Para tener un cabello como recién lavado, pero sin lavar. ¡Tal y como si acabaras de enjuagártelo con agua!



¿Cuándo usarlo?

Entre lavadas, cuando deseas prolongar esa sensación de limpieza y ligereza en tu cuero cabelludo y también refrescar tu cabello. Por ejemplo: tienes una salida inesperada, estás resfriada y no quieres mojarte, o debes madrugar para ir a clases en la universidad y no hay tiempo para entrar en la ducha. Fácil: te aplicas dry shampoo y resuelves el problema de la pesadez y oleosidad en pocos minutos.

El dry shampoo es un producto bastante empleado en el extranjero, pero en Perú casi no lo encontramos. Para conseguirlo debemos ir a tiendas especializadas o salones de belleza. Por eso, es una gran noticia que Pantene lo traiga en un formato súper accesible. Podremos practicar sin dificultad una de las tendencias del cuidado capilar más empleadas en el mundo.



¿Qué tiene el Pantene dry shampoo?

Cuenta con un ingrediente natural: la tapioca –un almidón que se obtiene de la yuca–, que es un absorbente natural de la oleosidad. Esta es una gran diferencia, pues muchos dry shampoo suelen tener arroz, aluminio, emolientes o acondicionadores, que dejan el cabello pesado, como si te hubieras aplicado un gel. El dry shampoo de Pantene no tiene emolientes, deja el cabello ligero y con movimiento.



Además, no solo absorbe la grasa al instante –sobre todo en las raíces–, sino que le da volumen al cabello, por lo que también funciona como una crema de peinar. También deja menos residuos –adiós a ese polvillo blanco propio de otros dry shampoo– y su lata, con menos aire comprimido, permite una mejor dosificación.