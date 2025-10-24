La costa norte del Perú enfrenta condiciones climáticas que representan un desafío constante para las viviendas. El salitre y la corrosión deterioran con rapidez las estructuras y acabados, generando reparaciones constantes que afectan directamente la economía de las familias.

Ante esta realidad, Cementos Pacasmayo impulsa la campaña “Con Súper Azul: construye bien, construye para siempre”, que busca promover una construcción responsable, segura y resaltar la importancia de elegir soluciones de calidad, capaces de asegurar la durabilidad de las obras y el bienestar de quienes las habitan a lo largo del tiempo.

El aliado clave para lograrlo es Fortimax, el cemento adicionado de mayor durabilidad, especialmente diseñado para enfrentar condiciones críticas y propias del clima de Piura, Trujillo, Tumbes y Chiclayo. Su formulación especial ofrece mayor protección frente al salitre y la corrosión, prolongando la vida útil de las viviendas y reduciendo la necesidad de mantenimiento constante.

FORTIMAX: DURABILIDAD Y CONFIANZA PARA EL NORTE

Y para reafirmar ese compromiso con las familias del norte, Cementos Pacasmayo presenta la renovada imagen del Súper Azul, personaje emblemático que representa la durabilidad de Fortimax frente a sus mayores desafíos: la corrosión y el salitre, busca transmitir confianza, seguridad y cercanía, acompañando a las familias en la construcción de obras que perduren en el tiempo.

UN PLAN INTEGRAL PARA EL NORTE

Fortimax se distingue por su capacidad de proteger las construcciones frente a los factores externos que debilitan estructuras. Su aplicación se refleja en muros, columnas y acabados más sólidos y resistentes, ideales tanto para proyectos nuevos como para reparaciones. Gracias a estas características, se ha convertido en la elección de maestros de obra, autoconstructores y aliados estratégicos en el norte que buscan soluciones que marquen la diferencia entre una vivienda frágil y una que trascienda generaciones.

Su fórmula ha sido diseñada para responder a las condiciones más exigentes de la costa norte. Así, las edificaciones construidas correctamente con Fortimax no solo alcanzan mayor vida útil, sino que requieren menor mantenimiento frente a problemas tan comunes como rajaduras, corrosión de varillas de acero o desprendimiento de acabados. En la práctica, esto significa hogares más seguros, colegios que permanecen firmes y obras públicas que resisten el paso del tiempo.

“Con Super Azul: construye bien, construye para siempre” se despliega con un plan integral en las principales ciudades de la región norte con el propósito de acercar a más personas, información clara sobre cómo construir de manera segura y responsable.

Porque construir bien es garantizar un futuro para las próximas generaciones. Conoce más sobre la campaña “Con Super Azul: construye bien, construye para siempre” y descubre las ventajas de Fortimax, el cemento adicionado diseñado para resistir los desafíos del norte.

