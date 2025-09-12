El gobierno ha sentado las bases para afianzar y consolidar la expansión de la economía, respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos, una fortaleza monetaria y fiscal, importantes reservas internacionales y una presencia creciente de productos peruanos en los mercados mundiales.

Además, el respeto del Ejecutivo a la autonomía del Banco Central de Reserva permite que sus decisiones para mantener la estabilidad monetaria y el control de la inflación sean ajenas a la interferencia política, lo que es fundamental en el afianzamiento del crecimiento de la economía.

Crecimiento del PBI

La economía peruana registra índices positivos que ratifican que vamos por buen camino y nos permiten advertir que se alcanzará el crecimiento proyectado de 3,5% al término del 2025, gracias a las medidas y acciones que impulsa el Ejecutivo, como la articulación y apoyo técnico permanente a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

A junio de este año, el Perú registra un crecimiento del PBI de 4,5%, manteniendo una expansión de 15 meses consecutivos. Las reservas internacionales netas alcanzaron un récord histórico con más de 87 mil millones de dólares; la inflación acumulada alcanza 1,11%, una de las más bajas de la región; y el sol es una moneda tan sólida que se considera la más fuerte de Latinoamérica.

Agroexportación

La calidad de la producción agraria peruana y el fortalecimiento de los procesos de exportación han logrado que las agroexportaciones sumen 5.550 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 23.3% con respecto al mismo período del 2024, resultado que responde principalmente a mayores ventas de cacao y derivados, frutas y hortalizas.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el 2025 será un año histórico para la agroexportación peruana, pues se espera alcanzar los 13.500 millones de dólares en envíos, con lo cual se incrementará el empleo formal en el sector, se generarán más ingresos para las regiones y se impulsarán más oportunidades para nuestros productores.

Más ingresos tributarios

Como resultado del buen desempeño económico, en junio los ingresos tributarios del Perú alcanzaron los 12 307 millones de soles, lo que representa un aumento de 12,7 % respecto al mismo mes del 2024, por una mayor importación de bienes y las acciones de fiscalización de la Sunat, que ha emprendido una campaña muy fuerte para lograr un aumento de los ingresos fiscales.

Recuperación económica

Desde el 2024, la industria, la pesca y la agricultura muestran recuperaciones sólidas. El Ejecutivo asumió un rol activo como promotor de la inversión y por ello, la inversión pública superó los 57 mil millones de soles, con una expansión del 16%, mientras que la inversión privada creció 2.6%, revirtiendo dos años de caídas consecutivas.

Destrabe de proyectos

La gestión gubernamental está comprometida con el destrabe de proyectos de inversión. En ese marco, se han priorizado grandes proyectos de infraestructura, como los de irrigación Chavimochic III y Majes Siguas, así como otras obras de impacto regional en materia de salud, agua y saneamiento. Además, se entregaron más de 30 escuelas Bicentenario.

Asimismo, mediante ProInversión se adjudicaron 16 proyectos de asociaciones público privadas por cerca de nueve mil millones de dólares, la cifra más alta registrada en la última década. Entre los proyectos, destacan el anillo vial periférico, el nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona y el esperado Tren Macho. De igual modo, se licitaron 11 proyectos para reforzar la infraestructura energética en Áncash, Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, Lima y Ucayali.

Metas y proyecciones

Para los próximos meses, el Gobierno tiene previsto que ProInversión adjudique 31 proyectos por 7.800 millones de dólares. Entre ellos, la Longitudinal de la Sierra tramo 4, siete corredores viales y el Parque Industrial de Ancón.

También figuran siete plantas de tratamiento de agua en Cajamarca, Cusco, Chincha, Huancayo, Puerto Maldonado, San Martín y Trujillo; el nuevo hospital de emergencia de Villa El Salvador; el parque arqueológico de Choquequirao y el terminal portuario de Chimbote, entre otros.

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026 - 2029, elaborado por el MEF, al cierre del 2025 el Perú tendrá un crecimiento promedio del PBI superior al 3 %, un déficit fiscal de 2.2 % y una deuda pública de 32.1%, manteniéndose entre las más bajas de Latinoamérica.

Se prevé, además, que la inversión privada aumente 4.5%, equivalente a una inversión de más de 57 mil millones de dólares, impulsado por una mayor actividad minera, proyectos APP y obras de infraestructura.

Adicionalmente, en este año, existe una mayor oferta minera, agrícola y pesquera que contribuirá a impulsar las exportaciones peruanas, en un escenario de precios altos de materias primas y creciente demanda de los socios comerciales.

Datos

En el 2024, la economía peruana creció 3.3%, el empleo formal privado aumentó 3.1%, las exportaciones 15% y las importaciones de bienes de capital 7%.

Para el 2025, se prevé un crecimiento económico de 3.5%

BCR ha logrado reducir la inflación por debajo del 2%, uno de los niveles más bajos de Latinoamérica.

La pobreza disminuyó 1.4%, lo que significa que unos 400 mil peruanos mejoraron su condición económica.

