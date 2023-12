Las fiestas de fin de año son sinónimo de paz, amor, unión familiar y, también, buen fútbol. La Premier League de Inglaterra y la Liga de España no se detienen y continúan con la disputa de grandes encuentros, incluyendo el tradicional Boxing Day inglés con cinco partidos el día después de navidad.

Sorpresas en España

Diciembre es un mes de gran importancia para los clubes que disputan La Liga española, especialmente para el sorpresivo líder, Girona, que tiene dos encuentros seguidos relativamente accesibles que podrían ayudarlo a consolidarse en la punta. El lunes 18 de local ante el Alavés y el jueves 21 de visita ante el siempre complicado, pero no imposible, Real Betis.

Los tres grandes miran a la revelación del torneo desde atrás. El Real Madrid con 39 unidades está a solo dos puntos y tiene pendiente enfrentar de local el 17 al Villarreal y el 21 de visita al Alavés. A 7 puntos del Girona están el Atlético de Madrid y el Barcelona que de no sumar 6 puntos en lo que queda de diciembre podrían ver seriamente comprometidas sus aspiraciones de sumar un nuevo título a sus estanterías.

Justamente será el Atleti el encargado de bajar el telón de La Liga de España el 23 de diciembre a las 10:15 am cuando reciba al Sevilla, equipo que busca alejarse de la zona de descenso.

Navidad y fútbol

Cuatro fechas quedan por disputarse en Inglaterra este 2023; sin embargo, el Boxing Day, que se celebra todos los 26 de diciembre, es la jornada más tradicional en el calendario de la Premier League. La liga más poderosa de Inglaterra tiene al Liverpool como puntero seguido del Arsenal a un punto y el sorprendente Aston Villa a dos, cuartos son los vigentes campeones del Manchester City.

Dos de estos equipos serán protagonistas Boxing Day, con el Liverpool jugando de visita contra el Burnley que se encuentra en zona de descenso y el Aston Villa visitando al Manchester United que está a 10 puntos del líder y que fue recientemente eliminado de toda competición europea. Los tres partidos restantes son el Newcastle vs Nottingham Forest, Sheffield United vs Luton Town y Bournemouth vs Fulham.

Si eres cliente Movistar, accede a tu membresía gratuita de Star+ y disfruta de todo el fútbol europeo durante las fiestas de fin de año. Además, de lo mejor de las ligas profesionales de Estados Unidos como la NBA (básquet), la NFL (fútbol americano) y la NHL (hockey sobre hielo).

Reportaje publicitario