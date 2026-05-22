Durante años, las áreas de Recursos Humanos estuvieron enfocadas principalmente en procesos administrativos. Hoy, el reto es mucho más complejo: sostener el compromiso, bienestar y motivación de las personas en un entorno laboral marcado por el cambio constante. Frente a ese escenario, el software integral de RR.HH. de Buk busca ayudar a las organizaciones a gestionar personas desde una mirada más estratégica, centralizando procesos y facilitando decisiones basadas en datos.

La transformación responde también a nuevas dinámicas dentro del trabajo. Las generaciones más jóvenes valoran cada vez más aspectos como el propósito, el reconocimiento, el desarrollo profesional y el bienestar emocional dentro de las empresas. A la par, muchas organizaciones enfrentan mayores dificultades para retener talento y sostener culturas saludables en medio de la presión y los cambios constantes del entorno laboral.

EL DESAFÍO: RETENER TALENTO

En varias empresas, el desgaste laboral se hace presente mucho antes de lo esperado. Los colaboradores que ingresan motivados terminan desconectados con el paso de los meses, mientras que las organizaciones intentan entender cómo sostener el compromiso de sus equipos en el largo plazo. Esto es especialmente visible entre las generaciones más jóvenes, que hoy priorizan experiencias laborales alineadas con bienestar, desarrollo y sentido de pertenencia.

El informe Building Happiness 2025 de Buk revela que la felicidad laboral suele disminuir después del primer año dentro de una organización, un fenómeno identificado como “honeymoon-hangover”. La investigación, realizada en más de 400 organizaciones de Chile, Colombia, México y Perú, reunió información de 117.807 colaboradores, incluyendo 177 empresas y 12.694 trabajadores peruanos.

Hoy el desafío de las áreas de RR.HH. está en cómo actuar frente a estos escenarios. En ese contexto, herramientas como el software de gestión de personas de Buk apuntan a automatizar procesos, centralizar información y medir variables asociadas a bienestar, reconocimiento y compromiso para ayudar a las empresas a construir estrategias más sostenibles.

Las principales diferencias entre colaboradores felices y no felices, por ejemplo, están asociadas a reconocimiento, oportunidades de desarrollo, apoyo emocional y sentido de pertenencia. En el Perú, además, los niveles de felicidad reportados varían entre 85% y 91%, siendo mayores entre generaciones de más edad.

LA CULTURA INTERNA TAMBIÉN INFLUYE

La conversación sobre bienestar laboral también empieza a cambiar dentro de las empresas. Lo que durante años fue entendido como un beneficio complementario hoy comienza a relacionarse con indicadores de sostenibilidad, retención y desempeño organizacional.

Según datos del estudio de Buk, por cada punto adicional en el Net Happiness Score (NHS), disminuye en 4% la probabilidad relativa de que una empresa se ubique dentro del grupo con peor margen de utilidad bruta. Además, las compañías ubicadas en el Top 10% de felicidad organizacional tienen 2,08 veces más probabilidades de percibirse financieramente sólidas.

Los resultados reafirman que hoy la tendencia es entender el bienestar no solo como una iniciativa de cultura, sino como parte de una estrategia empresarial más amplia. Por ello, el software integral de RR.HH. de Buk apuesta por centralizar la gestión de personas, desde procesos administrativos hasta herramientas de desarrollo, bienestar y medición organizacional, con el fin de ayudar a las empresas a fortalecer sus equipos y construir culturas más sostenibles.

En un contexto como el Día de los Recursos Humanos, el debate sobre cómo construir mejores experiencias laborales dentro de las organizaciones cobra cada vez más relevancia. Descubre más en www.buk.pe, donde además podrás conocer otras iniciativas como Building Happiness, el reconocimiento regional Building Happiness Personas y sus nominaciones abiertas de este en Buk Perú

Reportaje publicitario