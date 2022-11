Beijing, China - El 12 de noviembre, se inauguró la Asociación de la Estrategia Económica Internacional (la AEEI) en el Foro Internacional sobre “Compartir Nuevos Desarrollos y Unir Manos para el Futuro” realizado en Beijing. El Sr. Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas, envió sus felicitaciones por el establecimiento de la Asociación y expresó su voluntad de participar en la construcción y promoción de la “Nueva Globalización”. Además, el Sr. Li Baodong, Secretario General del Foro de Boao de Asia y otros invitados conocidos pronunciaron discursos junto con las decenas de expertos, académicos, representantes de la industria y empresarios nacionales y extranjeros asistieron al evento.

Construir una plataforma global: ayudar a las empresas a cooperar e intercambiar a nivel internacional

El informe del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso que debemos insistirnos a un alto nivel de apertura y acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo con la circulación nacional como el cuerpo principal y la doble circulación nacional e internacional reforzándose mutuamente. Frente al nuevo patrón de desarrollo, las empresas chinas participarán más activamente en la implementación de las principales estrategias nacionales y mejorarán su competitividad central internacional.

La AEEI, a través del establecimiento de un equipo de consultor internacional y expertos, reúne e integra varios recursos de alta calidad en el país y en el extranjero, crea una plataforma de intercambio y cooperación para el desarrollo internacional para más empresas chinas y ayuda a las empresas en el proceso de internacionalización. La Asociación también se comprometerá a estudiar los objetivos de desarrollo internacional, los sistemas estratégicos y los planes de implementación de las empresas que se adapten al entorno interno y externo, promoviendo la cooperación, la colaboración, la confianza entre los gobiernos, las empresas, las organizaciones sociales, etc. Del mismo modo, se construye una plataforma para la cooperación exterior y la comunicación para más empresas, proporcionando canales que pueden participar y beneficiarse de la cooperación económica y comercial mundial, para que las empresas puedan obtener más oportunidades y promover el desarrollo empresarial a largo plazo.

Foto grupal de invitados de la AEEI

Confiar en los recursos de ventajas centrales globales: dar consejos a las empresas para que se involucren mejor en las interacciones económicas internacionales

La AEEI, predecesora del Instituto de Investigación Estratégica Internacional de TIENS con varias empresas relacionadas, tiene 27 años de experiencia en desarrollo global, que ha acumulado ventajas centrales globales únicas:

1. Ventajas de los recursos políticos y comerciales globales: formar profundas ventajas en los recursos políticos y comerciales con políticos globales, académicos reconocidos, expertos en campos legales y financieros, asociaciones industriales, etc.

2. Ventajas del sistema de marketing global: cuenta con sucursales en 110 países y regiones con más de 10.000 empleados locales y 32.000 centros de distribución, tiene plataformas de compras online en varios países y ocho plataformas de comercio electrónico transfronterizo en China, Europa, Eurasia, África, Asia Pacífico, América Latina, América del Norte y Medio Oriente, formando un sistema de gestión de operaciones global y ventajas de sistemas integrados de marketing virtual y presencial.

3. Ventajas de la cadena de suministro global: en cooperación con empresas de la cadena de suministro famosas mundiales y chinas, hemos establecido almacenes en el extranjero en China, Europa, Eurasia, África, Asia Pacífico, América Latina, América del Norte, Oriente Medio, Japón, Rusia, Kazajstán, Polonia, República Checa, Nigeria, Kenia, Perú, Indonesia y 110 almacenes locales en el extranjero, que forman la cadena de suministro global unida.

4. Ventajas del sistema de pago global: ha formado un sistema potente de pago global a través de la cooperación con cientos de instituciones financieras de renombre mundial como Citibank, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Barclays Bank, Industrial and Commercial Bank of China, etc.

5. Ventajas del sistema de servicio global: basándose en sucursales en todo el mundo, ha formado el sistema de servicio al cliente global con personal de servicio local y plataformas de información multilingüe.

6. Ventajas de la tecnología de informatización global: basándose en tecnologías de mensajería instantánea, big data, metauniverso y cadena de bloques, ha formado tecnologías y plataformas de informatización global en tres servidores en la nube en Irlanda, Singapur y Estados Unidos.

7. Ventajas del sistema de producto global: ha establecido bases de producción en China, Vietnam y Etiopía, y tiene una estrecha cooperación con fábricas OEM y ODM y centros de distribución logística en muchos países y regiones del mundo, para poder realizar el diseño global de adquisición y suministro transfronterizo de productos.

8. Ventajas de la certificación del sistema de calidad global: ha obtenido la calificación de acceso al mercado en más de 110 países y varias certificaciones en diferentes países, y tiene un sistema de inspección de productos excelente, un sistema de solicitud de inspección y un sistema de despacho de aduanas en el mundo.

Expandiendo la Visión Internacional: Promoviendo la “Nueva Globalización”

La asociación ha sido establecida con la visión de ayudar a que más empresas chinas “se vuelvan globales, participen en las interacciones económicas globales y tengan un impacto sólido”, la AEEI ha reunido a un grupo de equipos asesores expertos en todo el mundo y ha establecido una sólida plataforma de cooperación e intercambio internacional aprovechando profunda acumulación de globalización y ventajas de recursos de los 27 años de. La Asociación implementa el sistema de responsabilidad del presidente bajo el liderazgo del Consejo, y cuenta con secretaría, comité asesor y comité académico, y dispone de sucursales en Europa, Asia Pacífico, América, África, Eurasia, etc.

El Sr. Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, dijo en su discurso que el establecimiento de la AEEI coincidió con la tendencia de la “nueva globalización” y abrió una puerta para las empresas chinas al mercado mundial. Asimismo, el Sr. Ban Ki-moon hizo un llamado a dignatarios, expertos y académicos, líderes de la industria y empresarios reconocidos de todos los países para que participen conjuntamente en la construcción y promoción de la plataforma de “nueva globalización” de la AEEI.

Discurso de felicitaciones del Sr. Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas

Discurso de felicitaciones del Sr. Mulatu Teshome, ex presidente de Etiopía

Discurso de felicitaciones del Sr. Wasim Sajja d, ex presidente de Pakistán

Discurso de felicitaciones del Sr. Jiri Paroubek, ex Primer Ministro de la República Checa

El Sr. Li Baodong, secretario general del Foro de Boao de Asia (FBA), dijo en su discurso que la reunión anual del FBA emitió una declaración sobre la promoción de la globalización económica, y exhortó a los gobiernos de todo el mundo y a la comunidad empresarial mundial a adherirse a la promoción de la apertura del mercado, el crecimiento inclusivo y la cooperación económica para garantizar la prosperidad común de la economía. Ahora, la AEEI, como organización no gubernamental, se compromete a promover la integración del mercado global y el crecimiento global de las empresas chinas, lo cual es un lanzamiento muy significativo.

Discurso de felicitaciones del Sr. Li Baodong, Secretario General del Foro de Boao de Asia

La Sra. Peng Dan, presidenta de la AEEI, dijo en su discurso que las “cinco insistencias” mencionadas en el informe del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China son la piedra angular del establecimiento de la AEEI. Con el fin de responder activamente a los requisitos del Partido y el estado sobre la dirección general de promover el desarrollo económico de alta calidad, la Asociación se basará en China y se enfrentará al mundo, construirá una plataforma de intercambio y cooperación internacional, reunirá a los mejores expertos internacionales, y centrarse en servir a la internacionalización de las empresas. Basándonos en un equipo internacional de expertos y consultores compuesto por figuras políticas de varios países, ganadores de premios Nobel y científicos, brindaremos asesoramiento para la internacionalización de las empresas chinas y apoyo en las decisiones científicas para el crecimiento saludable de las empresas.

El presidente Peng Dan mencionó que al centrarse en los nuevos formatos económicos emergentes, las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias en el mundo, la Asociación proporcionar nuevas ideas y nuevos métodos para resolver los problemas de desarrollo y lograr un desarrollo sostenible es la mejor respuesta a la pregunta de la era, “¿Qué está pasando en el mundo, qué debemos hacer?”.

Discurso de la Sra. Peng Dan, Presidenta de la AEEI

En la sesión del foro “Compartir nuevos desarrollos y unirse para el futuro”, los expertos y académicos sostuvieron discusiones e intercambios sobre temas de tendencia profundamente como “desarrollo de empresas de alta calidad”, “cómo mejorar y transformar las empresas en la nueva situación para lograr el beneficio de ganar-ganar”, y “cómo mejorar su calidad y nivel mientras participan en el ciclo internacional”.

Acto de inauguración de la AEEI

Se informa que la AEEI se adherirá al propósito de “visión internacional y servicio a las empresas”, confiará en el equipo de expertos globales y varios recursos y canales de desarrollo de alta calidad, para construir una plataforma de inversión global de alta calidad y canales de desarrollo, impulsará el desarrollo de alta calidad de las cadenas industriales ascendentes y descendentes, formará rápidamente una comunidad de destino para varias empresas de todo el mundo y logrará el objetivo de desarrollo de “compartir, co-prosperidad y ganar-ganar” para ayudar a más empresas a desarrollarse de forma sostenible.

Seminario en el foro de "Compartir nuevos desarrollos y unir manos para el futuro"

