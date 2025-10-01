Según el estudio de Consumo de Streaming en América Latina 2024, elaborado por Sherlock Communications, un 75% de peruanos señala que dedica hasta cuatro horas al día a ver contenidos en línea.

Entonces, una pausa inesperada justo en el clímax o un par de segundos de espera se sienten eternos. Parte del encanto de ver una temporada completa en una sola noche es la fluidez: pasar de un capítulo a otro cómodamente.

Y ahí la velocidad de tu internet tiene un papel importante. El streamming se ha convertido en uno de los termómetros de la velocidad de la conexión. Para medir esta experiencia, Netflix creó su Ranking de Velocidad por ISP. Un índice que mide la velocidad de internet que ofrecen los operadores para ver sus contenidos en cada país.

En Perú, Claro se ubica en primer lugar de velocidad en las tecnologías de Fibra y HFC. ¿Por qué? Porque sus tecnologías de Fibra y HFC están diseñadas para manejar volúmenes de tráfico de video, con rutas directas a los servidores de Netflix. Eso significa más fluidez para tus series y películas.

La propuesta de Claro Hogar va más allá de la velocidad. Con planes que alcanzan hasta 5000 Mbps*en los distritos de San Isidro y Miraflores y promociones especiales en planes de fibra óptica con cargos fijos que van desde S/69 al mes. Los usuarios pueden conectar distintos dispositivos al mismo tiempo y mantener una experiencia de calidad en cada uno. Además, los planes de Claro TV+ integran contenido de la grilla de canales como L1 MAX y contenido incluido en Claro Video como Paramount+, ampliando la oferta de entretenimiento en casa.

A ello se suman beneficios adicionales por ser Full Claro como tener hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa en planes seleccionados menores a 1000 Mbps*, descuentos especiales en equipos Postpago seleccionados y hasta 50% más de gigas en hasta 5 líneas de tu titularidad. Beneficios que podrás disfrutar para toda la vida mientras sigas siendo Full Claro; es decir, mientras mantengas contratados un plan postpago desde Max 29.90 y un plan de internet Claro Hogar seleccionado.

Con estas características, Claro se reafirma como la fibra que te da más: más opciones para disfrutar de tu entretenimiento digital con quienes más quieres y más beneficios. Recuerda que estos planes se encuentran disponibles para clientes DNI y RUC 10 y se encuentra sujetos a cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Se garantiza el 70% de la velocidad contratada. Conoce cobertura, costo de instalación, número de canales, cómo ser y disfrutar Full Claro, restricciones y más sobre sus planes de fibra óptica en claro.com.pe/fibraoptica.

Texto pequeño y gris Planes alcanzan hasta 5000 Mbps en los distritos de San Isidro y Miraflores.

Por ser Full Claro puedes tener hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa excepto en planes desde 1000 Mbps. Fuente Ranking ISP Netflix (julio 2025): netflix.net/country/peru

PUBLIRREPORTAJE