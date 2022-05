Uno de los cambios más radicales que instauró la pandemia fue la modalidad de trabajo. El home office pasó de ser una circunstancia esporádica a ser una necesidad debido a las medidas de confinamiento a nivel mundial. Sin embargo, con el reinicio de las actividades económicas y el retorno de ciertas responsabilidades laborales de manera presencial, la forma mixta o híbrida de trabajo, ha llegado para quedarse.

Un reciente estudio global de Cisco ha permitido concluir que el trabajo híbrido ayuda a mejorar el bienestar de los empleados, permitiendo contribuir en la generación de un equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores.

El estudio de Cisco Employees are ready for hybrid work, and you? (Los empleados están preparados para el trabajo híbrido, ¿y usted?), reveló que seis de cada diez empleados consideran que la calidad del trabajo ha mejorado, mientras que más del 70% de los empleados encuestados, considera que puede desempeñar su función a distancia con el mismo éxito que trabajando de manera presencial.

El Perú no es ajeno a esta realidad, según estudios de Marsh Perú, el 64% de las empresas en el país planean implementar el trabajo híbrido, combinando la modalidad remota con la presencial durante la semana laboral. Ante este escenario, las oficinas, espacios de coworking y salas de reuniones, resultan ser opciones ideales ante una tendencia que lleva a las empresas a buscar mayor flexibilidad para sus colaboradores y reducir gastos operativos.

Espacios de trabajo hechos a la medida

Desde emprendedores, pymes hasta las grandes empresas, pueden disfrutar de los beneficios de utilizar el trabajo híbrido en los espacios de oficina que Regus tiene en la capital. Sus modernas y atractivas instalaciones invitan a la generación de sinergias, ampliando las redes de contactos y promoviendo los vínculos con nuevos socios estratégicos o clientes potenciales.

Los espacios de oficina de Regus tienen la capacidad de adaptarse a equipos de trabajo de todos los tamaños, ofrecen acceso ilimitado a zonas de coworking en horario laboral, así como también incluye el uso de las instalaciones, servicios y conexión wifi, todo ello en condiciones flexibles, con disponibilidad inmediata y en una única cuota mensual.

Escritorios exclusivos y acceso a sala de reuniones para trabajadores independientes con un equipo de recepción disponible para recibir visitas o clientes, modernos y amplios espacios de oficina que permiten a cada empresa organizarse conforme a las particularidades de su negocio, sala de juntas implementada con equipos audiovisuales y servicio de cafetería, todo esto diseñado para mantener a los equipos de trabajo cómodos y enfocados en los objetivos

Regus es un aliado estratégico ideal con una alternativa de espacios de trabajo dinámicos y un espíritu único y emprendedor que generan un entorno reflexivo y creativo para reinventar la manera de trabajar.

Conoce más de Regus y encuentra todo lo que necesitas para que tu negocio pase al siguiente nivel, aquí.

REPORTAJE PUBLICITARIO