Resumen

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Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril a nivel nacional. (Imagen: El Comercio)
Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril a nivel nacional. (Imagen: El Comercio)
Por Content LAB

Los estudios más recientes de IMASOLU, elaborados en marzo, ofrecen una mirada sobre cómo se distribuyen las preferencias ciudadanas en tres frentes: la intención de voto presidencial, el comportamiento en el simulacro de votación y la configuración del voto legislativo (senadores, diputados y Parlamento Andino), además de la dinámica electoral en Lima Metropolitana.