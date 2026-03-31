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Los estudios más recientes de IMASOLU, elaborados en marzo, ofrecen una mirada sobre cómo se distribuyen las preferencias ciudadanas en tres frentes: la intención de voto presidencial, el comportamiento en el simulacro de votación y la configuración del voto legislativo (senadores, diputados y Parlamento Andino), además de la dinámica electoral en Lima Metropolitana.

Los informes completos pueden revisarse en:

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL: DISTRIBUCIÓN DEL VOTO, DIFERENCIAS REGIONALES E INDECISIÓN

A menos de un mes de las elecciones presidenciales Perú 2026, los resultados muestran un escenario con voto distribuido entre varias candidaturas, diferencias entre Lima y regiones, y un porcentaje relevante de electores indecisos.

El estudio “ELECCIONES PERÚ 2026: INTENCIÓN DE VOTO, SIMULACRO Y BRECHAS REGIONALES EN MARZO”, elaborado por IMASOLU, permite observar cómo se están configurando las preferencias en el país, tanto en la declaración directa de voto como en escenarios más cercanos a la decisión electoral.

Un liderazgo más marcado en Lima y un voto más disperso en regiones

A menos de un mes de las elecciones presidenciales Perú 2026, los resultados muestran un escenario con voto distribuido entre varias candidaturas, diferencias entre Lima y regiones, y un porcentaje relevante de electores indecisos.

En Lima/Callao, ambos candidatos alcanzan niveles significativamente más altos:

Candidato General Lima/Callao Interior Norte Centro Sur Oriente Rafael López Aliaga 16.50% 30.04% 8.49% 9.88% 5.59% 10.70% 5.61% Keiko Fujimori 13.42% 22.65% 7.96% 8.30% 8.94% 4.19% 13.08% César Acuña 5.58% 4.48% 6.23% 9.88% 4.47% 1.86% 9.35% Alfonso López Chau 5.17% 5.16% 5.17% 2.37% 5.59% 8.37% 4.67% José Luna Gálvez 4.92% 4.26% 5.31% 3.95% 6.15% 5.12% 7.48% Carlos Álvarez 3.33% 3.14% 3.45% 3.95% 4.47% 2.79% 1.87% Wolfgang Grozo 3.08% 3.59% 2.79% 2.77% 2.23% 3.26% 2.80% Yonhy Lescano 2.75% 2.02% 3.18% 0.40% 1.12% 8.84% 1.87% Mario Vizcarra 2.75% 0.90% 3.85% 4.35% 3.35% 4.65% 1.87% Jorge Nieto 2.58% 2.91% 2.39% 0.79% 4.47% 2.33% 2.80% George Forsyth 2.25% 2.24% 2.25% 1.58% 5.03% 0.00% 3.74% Roberto Chiabra 1.83% 0.90% 2.39% 1.19% 5.03% 0.93% 3.74% Ninguno 3.75% 3.59% 3.85% 2.77% 3.91% 1.40% 11.21% Otros 6.67% 7.40% 6.23% 5.93% 3.91% 7.91% 7.48% No sabe / No opina 25.42% 6.73% 36.47% 41.90% 35.75% 37.67% 22.43%

Encuesta presidenciales (Imagen: Imasolu)

Es decir, concentran una proporción considerable del voto en la capital.

En contraste, en el interior del país sus porcentajes bajan a un solo dígito (8.49% y 7.96%), y el voto se reparte entre más candidaturas. Esto se refleja, por ejemplo, en el norte, donde López Aliaga y César Acuña coinciden en 9.88%, o en el oriente, donde Fujimori alcanza 13.08% y Acuña 9.35%.

Estos resultados muestran una diferencia en la distribución del voto entre Lima, donde algunas candidaturas concentran mayores porcentajes, y las regiones, donde el voto se reparte entre más opciones.

Más allá de los porcentajes individuales, hay un indicador que atraviesa todo el estudio: la indecisión.

El bloque “No sabe / No opina” alcanza:

25.42% a nivel nacional

41.90% en el norte

35.75% en el centro

37.67% en el sur

Encuesta Presidenciales (Imagen: Imasolu)

Cuando el voto se simula: se reordenan las preferencias

El estudio también incluye un simulacro de votación, donde el elector elige en una cédula, replicando una situación más cercana al día de elecciones.

Aquí se observa un comportamiento distinto.

Renovación Popular (14.41%) y Fuerza Popular (11.99%) se mantienen en los primeros lugares, pero con una diferencia importante:

En Lima/Callao alcanzan 27.35% y 17.71%

En el interior, los porcentajes son más equilibrados entre varias fuerzas

Además, aparece con mayor peso el voto no definido:

“Ninguno”: 16.97%

“No sabe / No opina”: 19.49%

Partido General Lima/Callao Interior Norte Centro Sur Oriente Renovación Popular 14.41% 27.35% 6.76% 7.51% 4.47% 6.05% 10.28% Fuerza Popular 11.99% 17.71% 8.62% 8.70% 7.82% 6.98% 13.08% Alianza para el Progreso 6.50% 4.71% 7.56% 9.88% 7.26% 5.12% 7.48% Podemos Perú 5.58% 5.83% 5.44% 5.53% 5.03% 3.72% 9.35% Ahora Nación 4.92% 8.97% 2.52% 0.79% 1.12% 6.98% 0.00% Somos Perú 3.75% 4.26% 3.45% 3.16% 3.35% 2.79% 5.61% Integridad Democrática 2.50% 2.47% 2.52% 1.58% 2.23% 2.79% 4.67% Buen Gobierno 1.83% 3.36% 0.93% 0.00% 2.23% 0.47% 1.87% Aprista Peruano 1.58% 1.12% 1.86% 1.58% 2.23% 1.86% 1.87% Avanza País 1.50% 1.35% 1.59% 1.58% 1.12% 1.86% 1.87% Unidad Nacional 1.41% 1.79% 1.19% 0.79% 1.12% 0.93% 2.80% Cooperación Popular 0.92% 0.90% 0.93% 0.00% 0.00% 2.79% 0.93% Ninguno 16.97% 11.21% 20.29% 25.30% 17.32% 15.81% 22.43% Otros 6.66% 4.93% 7.69% 10.28% 3.91% 9.77% 3.74% No sabe / No opina 19.49% 4.04% 28.65% 23.32% 40.78% 32.09% 14.02%

Encuesta vs simulacro: el voto no es estático

Al comparar la intención de voto con el simulacro, se observan variaciones que ayudan a entender mejor el comportamiento electoral.

López Aliaga: 16.50% → 14.41%

Fujimori: 13.42% → 11.99%

Acuña: 5.58% → 6.50%

Luna: 4.92% → 5.58%

También hay cambios en candidaturas intermedias y en el bloque de “Otros”, que crece de 6.67% a 8.65%.

Se observa un cambio importante en las categorías no definidas:

“No sabe / No opina” pasa de 3.75% a 19.49%

El voto nulo se reduce de 25.42% a 16.97%

Estos resultados muestran variaciones entre la intención declarada y el simulacro de votación.

Candidato Encuesta Simulacro Rafael López Aliaga 16.50% 14.41% Keiko Fujimori 13.42% 11.99% César Acuña 5.58% 6.50% Alfonso López Chau 5.17% 4.92% José Luna Gálvez 4.92% 5.58% Carlos Álvarez 3.33% 0.67% Wolfgang Grozo 3.08% 2.50% Yonhy Lescano 2.75% 0.92% Mario Vizcarra 2.75% 0.42% Jorge Nieto 2.58% 1.83% George Forsyth 2.25% 3.75% Roberto Chiabra 1.83% 1.41% Otros 6.67% 8.65% No sabe / No opina 3.75% 19.49% Nulo 25.42% 16.97%

Encuesta vs. Simulacro (Imagen: Imasolu)

Votos emitidos vs votos válidos: cómo cambia el peso real de cada candidatura

Estos resultados muestran variaciones entre la intención declarada y el simulacro de votación.

Al hacer este ajuste, los porcentajes de todas las candidaturas aumentan. Por ejemplo:

Rafael López Aliaga pasa de 14.41% a 22.68%

Keiko Fujimori de 11.99% a 18.87%

César Acuña de 6.50% a 10.23%

José Luna Gálvez de 5.58% a 8.78%

También se observa un incremento en el bloque “Otros”, que pasa de 8.65% a 13.61%, lo que refleja la presencia de múltiples opciones que, en conjunto, concentran una proporción relevante del voto.

Estos resultados muestran que, al considerar únicamente votos válidos, se incrementa la proporción de cada candidatura dentro del total, manteniéndose una distribución entre varias opciones.

Candidato Emitido Válido Rafael López Aliaga 14.41% 22.68% Keiko Fujimori 11.99% 18.87% César Acuña 6.50% 10.23% José Luna Gálvez 5.58% 8.78% Alfonso López Chau 4.92% 7.74% George Forsyth 3.75% 5.90% Wolfgang Grozo 2.50% 3.93% Jorge Nieto 1.83% 2.88% Roberto Chiabra 1.41% 2.22% Yonhy Lescano 0.92% 1.45% Carlos Álvarez 0.67% 1.05% Mario Vizcarra 0.42% 0.66% Otros 8.65% 13.61

Votos Emitidos vs. Votos Válidos (Imagen: Imasolu)

SENADORES, DIPUTADOS Y PARLAMENTO ANDINO: FRAGMENTACIÓN DEL VOTO Y ALTA INDECISIÓN EN EL NUEVO MAPA LEGISLATIVO

El estudio “SENADORES, DIPUTADOS Y PARLAMENTO ANDINO MARZO 2026: IMASOLU revela intención de voto y alto nivel de indecisión en el electorado” muestra cómo se configuran las preferencias en el voto legislativo, en un contexto marcado por el retorno a la bicameralidad en las elecciones Perú 2026.

Los resultados permiten observar el nivel de posicionamiento de las candidaturas, la distribución del voto entre partidos y el peso de las categorías no definidas como “Otros”, “Ninguno” y “No sabe / No opina”.

En la medición nacional para senadores, ningún candidato supera el 5% de intención de voto. El mayor porcentaje corresponde a Rafael López Aliaga con 4.33%, seguido por Alfonso López Chau (3.67%) y José Luna (3.50%).

Más allá de estos valores, el dato central es la distribución del voto: las preferencias se reparten entre una amplia cantidad de candidaturas, muchas de ellas en rangos cercanos o por debajo del 2%.

Este comportamiento muestra un escenario donde:

No hay una candidatura que concentre una proporción amplia del voto

Varias fuerzas políticas compiten en niveles similares

El posicionamiento individual aún es limitado

A esto se suma un factor determinante: la indecisión. El 29.58% de los encuestados señala “No sabe / No opina”, mientras que un 12.08% se agrupa en “Otros”.

En conjunto, esto significa que casi la mitad del electorado no se inclina por una candidatura específica, lo que mantiene abierto el panorama legislativo.

Partido Candidato Porcentaje RENOVACION POPULAR Rafael López Aliaga 4.33 RENOVACION POPULAR Alejandro Muñante 0.42 RENOVACION POPULAR Estalisnao Mancha 0.33 RENOVACION POPULAR Jorge Solis 0.33 RENOVACION POPULAR Katherine Ampuero 0.33 RENOVACION POPULAR Maria Luisa Alcorta 0.33 FUERZA POPULAR Fernando Rospigliosi 2.50 FUERZA POPULAR Martha Chávez 2.33 FUERZA POPULAR Miguel Ángel Torres 1.67 FUERZA POPULAR Carlos Mesia 0.33 FUERZA POPULAR Patricia Juarez 0.33 ALIANZA PARA EL PROGRESO César Acuña 3.17 ALIANZA PARA EL PROGRESO César Vásquez 2.50 ALIANZA PARA EL PROGRESO Marisol Espinoza 1.25 ALIANZA PARA EL PROGRESO Lady Camones 1.17 ALIANZA PARA EL PROGRESO Juan Jose Santivañez 0.50 PODEMOS PERU José Luna 3.50 PODEMOS PERU Cecilia Garcia 2.17 PODEMOS PERU Edgar Tello 1.00 AHORA NACION Alfonso López Chau 3.67 AHORA NACION Patricia Correa 0.33 SOMOS PERU Guillermo Aliaga 2.00 SOMOS PERU Giovanna Castagnino 1.00 SOMOS PERU Daniel Enrique Salaverry 1.00 SOMOS PERU Matilde Fernández 0.50 PERU PRIMERO Mario Vizcarra 1.33 INTEGRIDAD DEMOCRATICA Wolfgang Grozo 1.67 APRISTA PERUANO Carla García 0.83 APRISTA PERUANO Jorge de Castillo 0.50 APRISTA PERUANO Monica Yaya 0.33 JUNTOS POR EL PERU Silvana Emperatriz Robles 1.00 JUNTOS POR EL PERU Jorge Mercedes Castillo 1.00 JUNTOS POR EL PERU Saul Armacanqui 0.50 AVANZA PAIS Karol Paredes 1.00 AVANZA PAIS Delfina Collantes 0.33 AVANZA PAIS Fernan Altuve-Febres 0.33 AVANZA PAIS Jose Williams 0.17 AVANZA PAIS Maria Rosa Bakula 0.17 COOPERACION POPULAR Yonhy Lescano 1.83 PAIS PARA TODOS Julia Principe 0.42 LIBERTAD POPULAR Pedro Cateriano 2.00 LIBERTAD POPULAR Diana Alvarez 1.58 LIBERTAD POPULAR Raúl Bladimiro Canelo 1.50 CIVICO OBRAS Daniel Barragan 0.33 OTROS 12.08 NINGUNO 4.50 NS/NP 29.58

¿A cuál de los siguientes senadores nacionales le daría su voto? (Imagen: Imasolu)

Senado en Lima Metropolitana: menor posicionamiento y mayor indefinición

En Lima Metropolitana, el escenario presenta características aún más marcadas.

Ningún candidato supera el 2.02% de intención de voto, lo que indica que las preferencias están distribuidas entre múltiples opciones sin que alguna destaque claramente.

Pero el dato más relevante vuelve a ser la indecisión:

“No sabe / No opina”: 42.83%

“Otros”: 21.52%

“Ninguno”: 15.02%

Es decir, más de la mitad del electorado en Lima no expresa una preferencia definida.

Partido Candidato Porcentaje Renovación Popular Francisco Calisto 2.02% Renovación Popular Maria de los Milagros Jauregui 1.79% Renovación Popular José Cueto 0.90% Fuerza Popular Marco Miyashiro 2.02% Fuerza Popular Milagros Salazar 1.79% Fuerza Popular Carlos Bustamante 0.90% Somos Perú Ivan Sequeiros 1.79% Podemos Perú José Cevasco Piedra 1.79% Podemos Perú Juanita Pastor 1.79% Alianza para el Progreso Luis Valdez 1.79% Ahora Nación Maria Israel 1.79% Ahora Nación Luis Zuloaga 0.22% Avanza País Armando Barrantes 0.67% Unidad Nacional David Vera 0.45% Buen Gobierno Nora Bonifaz 0.45% Cooperación Popular Marcos Garfias 0.22% Partido Aprista Peruano Carlos Roca 0.22% - Ninguno 15.02% - Otros 21.52% - NS/NP 42.83%





Encuesta Senador por Lima. (Imagen: Imasolu)

Diputados en Lima: competencia más activa, pero aún fragmentada

En el caso de diputados por Lima Metropolitana, se observa una ligera diferencia respecto al Senado.

Algunas candidaturas alcanzan niveles algo mayores, aunque sin superar el 3.14%. Este es el caso de Norma Yarrow, George Forsyth y Arón Espinoza, quienes comparten el primer lugar.

Detrás de ellos aparece un grupo amplio de candidatos con porcentajes cercanos, lo que muestra una competencia más activa, pero igualmente distribuida.

A diferencia del Senado, aquí se percibe:

Un mayor nivel de posicionamiento en algunas figuras

Una competencia más visible entre candidaturas

Sin embargo, la indecisión sigue siendo relevante:

“No sabe / No opina”: 33.64%

“Otros”: 19.28%

Esto indica que, aunque existe algo más de reconocimiento en comparación con el Senado, una parte importante del electorado aún no define su voto.

Partido Candidato Porcentaje Renovación Popular Norma Yarrow 3.14% Renovación Popular Robert Ludeña 2.02% Renovación Popular Paola Martinez 2.02% Renovación Popular Aldo Bravo 2.02% Renovación Popular Deborah Inga 0.90% Renovación Popular Roxana Rocha Gallegos 0.45% Renovación Popular Jose Baella 0.22% Renovación Popular Javier Cipriani 0.22% Renovación Popular Giuliana Correa de Balmaceda 0.22% Fuerza Popular Diethell Columbus 2.02% Fuerza Popular Pier Figari 1.57% Fuerza Popular Cecilia Chacón 1.57% Fuerza Popular Rosangella Barbaran 0.90% Fuerza Popular Antonio Dongo 0.45% Fuerza Popular Miguel Arcaya 0.22% Fuerza Popular Claudio Mendoza 0.22% Alianza para el Progreso Jessica Tumi 0.90% Alianza para el Progreso Elio Riera 0.45% Alianza para el Progreso Elia Obregon 0.22% Alianza para el Progreso Carlos Vela 0.22% Ahora Nación Carlo Salcedo 1.57% Ahora Nación Indira Huilca Flores 0.67% Ahora Nación Harvey Colchado 0.45% Podemos Perú Arón Espinoza 3.14% Podemos Perú Rosa Maria Aranda 2.02% Podemos Perú Elizabeth Barriga 0.90% Somos Perú George Forsyth 3.14% Somos Perú Rennan Espinoza 0.90% Somos Perú Trinidad Maldonado 0.90% Somos Perú Ana Li Sotelo 0.90% Somos Perú Eliana Toledo 0.22% Somos Perú Gonzalo Wurst de la Vega 0.22% Avanza País Gary Salazar 0.90% Avanza País Adriana Tudela 0.90% Avanza País Luis Flores 0.45% Avanza País Diana Gonzales 0.45% Unidad Nacional Marco Seminario 0.45% Juntos por el Perú Roberto Sanchez 0.90% Fe en el Perú Sofia Franco 0.22% - Ninguno 7.85% - Otros 19.28% - NS/NP 33.64%

Diputados en Lima. (Imagen: Imasolu)

Parlamento Andino: voto distribuido y predominio de opciones sin preferencia definida

En el bloque correspondiente al Parlamento Andino, incluido en el estudio “SENADORES, DIPUTADOS Y PARLAMENTO ANDINO MARZO 2026: IMASOLU revela intención de voto y alto nivel de indecisión en el electorado” se observa una distribución del voto entre diversas organizaciones políticas, junto con un peso mayoritario de las categorías sin preferencia definida.

A diferencia de otras mediciones dentro de las elecciones Perú 2026, los porcentajes individuales son más reducidos y se reparten entre varias agrupaciones, sin que una sola concentre una proporción amplia del electorado.

Renovación Popular registra el mayor porcentaje con 11.00%, seguido por Fuerza Popular con 9.00% y Alianza para el Progreso con 6.00%. Más atrás se ubican Ahora Nación (3.92%), País para Todos (3.08%) y Buen Gobierno (2.42%).

Sin embargo, los valores más altos corresponden a las categorías no definidas. La opción “Ninguno” alcanza 34.67%, mientras que “Otros” registra 16.42% y “No sabe / No opina” 13.50%.

En conjunto, estas tres categorías superan el 60% del total, lo que muestra que una proporción mayoritaria del electorado no expresa una preferencia por una organización política en esta elección.

Los resultados registran, además, que los porcentajes individuales de las agrupaciones se mantienen por debajo del 11%, con diferencias moderadas entre ellas, mientras que las opciones sin preferencia definida concentran los valores más altos dentro de la medición.

Partido / Categoría Candidato Porcentaje Renovación Popular Maali del Pomar 11.00% Fuerza Popular Luis Galarreta 9.00% Alianza para el Progreso Jorge Gonzáles Oré 6.00% Ahora Nación José Ramos 3.92% País para Todos Alberto Tenorio 3.08% Buen Gobierno Marcio Bendezu 2.42% Ninguno — 34.67% Otros — 16.42% No sabe / No opina — 13.50%

¿Por qué partido votarías para Parlamento Andino? (Imagen: Imasolu)

LIMA METROPOLITANA: DISTRIBUCIÓN DEL VOTO Y DIFERENCIAS ENTRE CANDIDATURAS EN LA ELECCIÓN MUNICIPAL

En paralelo al escenario presidencial y legislativo, el comportamiento electoral en la capital muestra una dinámica propia.

El estudio “ELECCIONES LIMA 2026 EN MARZO: IMASOLU IDENTIFICA A LOS CANDIDATOS DISTRITALES CON MAYOR INTENCIÓN DE VOTO EN LIMA METROPOLITANA” permite observar cómo se está configurando la competencia por la alcaldía en uno de los espacios políticos más relevantes del país.

Una elección con varios candidatos

Los resultados ubican a Carlos Bruce en el primer lugar con 18.16%, seguido por Renzo Reggiardo con 15.02%. Más atrás aparece un segundo grupo conformado por Daniel Urresti (10.09%) y Francis Allison (9.87%), mientras que Sussel Paredes registra 6.28%.

Más que una diferencia amplia, lo que muestran estos datos es una competencia distribuida en varios niveles:

Un primer bloque con dos candidaturas relativamente cercanas

Un segundo grupo con diferencias reducidas entre sí

Una continuidad de opciones con porcentajes que mantienen presencia en el escenario

La distancia entre el primer y segundo lugar es de 3.14 puntos porcentuales, lo que indica que el liderazgo no se encuentra ampliamente separado del resto.

El dato clave: casi uno de cada cinco electores no define su voto

Uno de los elementos más relevantes del estudio es el nivel de indecisión:

No sabe / No opina: 19.96%

Otros: 13.90%

En conjunto, más del 30% del electorado no se inclina por una candidatura específica.

Candidato % Carlos Bruce 18.16% Renzo Reggiardo 15.02% Daniel Urresti 10.09% Francis Allison 9.87% Sussel Paredes 6.28% Alberto Tejada 1.79% Yorry Warthon 1.57% Ninguno 3.36% Otros 13.90% No sabe/No opina 19.96%

Ficha técnica

Muestra nacional: 1200 encuestas

Margen de error: ±2.8%

Muestra Lima Metropolitana: 446 encuestas

Margen de error Lima: ±4.6%

Nivel de confianza: 95%

Técnica: encuesta presencial

Fecha de campo: 13 al 16 de marzo de 2026

UN ESCENARIO EN MOVIMIENTO QUE AÚN NO DEFINE RESULTADOS

En conjunto, los resultados de los estudios analizados muestran un escenario electoral caracterizado por la distribución del voto entre múltiples candidaturas, diferencias territoriales y un nivel relevante de indecisión.

Tanto en la elección presidencial como en el ámbito legislativo, del Parlamento Andino y municipal, los datos registran un patrón similar: los porcentajes se reparten entre diversas opciones y una proporción significativa del electorado aún no expresa una preferencia definida.

Este comportamiento se observa en los distintos niveles analizados —nacional, regional y local— así como en los diferentes tipos de medición, incluyendo intención de voto y simulacro.

La información presentada se sustenta en encuestas presenciales realizadas entre el 13 y el 16 de marzo de 2026, con una muestra de 1200 casos a nivel nacional (margen de error ±2.8%) y 446 casos en Lima Metropolitana (±4.6%), bajo un nivel de confianza del 95% y un diseño probabilístico trietápico, lo que permite una representatividad del 100% del universo estudiado.

Para un seguimiento detallado de la evolución de estos resultados, los estudios completos pueden revisarse en el portal oficial de IMASOLU:👉 https://imasolu.com

Ítem Detalle Objetivo Elecciones presidenciales a nivel nacional y Elecciones congresales (Senado y Diputados) a nivel nacional y Lima Metropolitana Contratante IMASOLU SAC Número de registro 000482-REE/JNE Muestra (Nacional) 1200 encuestas a nivel nacional Margen de error (Nacional) ± 2.8 Muestra (Lima Metropolitana) 446 encuestas a nivel Lima Metropolitana Margen de error (Lima) ± 4.6 Nivel de confianza 95% Representatividad 100% Muestreo Muestra probabilística trietápica Técnica Encuesta presencial Fecha de campo Del 13 al 16 de marzo 2026

*Cuestionario para estudio de intención de voto, y cédula para simulacro de votación:

Si mañana fueran las elecciones en Lima Metropolitana, ¿por quién votaría Ud.?; 2. Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por qué partido político votaría?; 3. Si el día de mañana se dieran las elecciones generales para elegir al próximo presidente, ¿por qué candidato votaría Ud. para presidente del Perú?; 4. ¿A cuál de los siguientes partidos políticos le daría su voto para senadores nacionales?; 5. ¿A qué candidato para senadores nacionales le daría su voto?; 6. ¿A cuál de los siguientes partidos le daría su voto para senadores por su región?; 7. ¿A qué candidato para senador por su región le daría su voto?; 8. ¿A cuál de los siguientes partidos le daría su voto para diputados por su región?; 9. ¿A qué candidato para diputados por su región le daría su voto?; 10. ¿A cuál de los siguientes partidos le daría su voto para Parlamento Andino?; 11. ¿A qué candidato para Parlamento Andino le daría su voto?.

*Cuestionario de cédula para simulacro de votación:

Cuestionario Imasolu.

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