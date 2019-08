Emma Villena: Una emprendedora a tiempo completo

Emma Villena tiene 38 años y es madre de un niño y de una niña de seis y tres años respectivamente. Su historia se podría resumir en el esfuerzo diario por sacarlos adelante: vende panes con pollo y queques en una iglesia, una notaría y una armería de Miraflores. Lleva a sus pequeños al colegio y a la niña, además, a sus terapias de lenguaje y de reforzamiento muscular. A ello se suma que es instructora de zumba y conduce, ‘part time’, con Beat, la aplicación que conecta usuarios pasajeros con usuarios conductores en tiempo real.



“Soy padre y madre para mis hijos y hago de todo para ser su ejemplo. No puedo ni titubear para sacarlos adelante”, cuenta Emma,, administradora de profesión, pero mil oficios por convicción. Vivió en Estados Unidos y Argentina. En este último país fue estafada cuando puso una cafetería y conoció la triste sensación de perderlo todo, pero también la convicción de tener el coraje suficiente para resurgir desde cero.





Manejar tu propio horario

​

“No tengo tiempo para nada porque trabajo mucho. Pese a ello entré en una crisis financiera y una amiga me refirió a Beat, no lo pensé dos veces, me subí al auto y comencé a ganar dinero extra. Me sentía feliz”, nos comenta esta mujer emprendedora. Emma Villena se registró en Beat hace nueve meses y hoy conduce a medio tiempo movilizando personas por la ciudad. Los ingresos extra que obtiene le sirven para estabilizar su economía.



Emma dice que su carácter amigable le sirve para dar un buen servicio. Ese optimismo ha hecho que nadie la detenga en su entrega por dar una buena educación y una buena alimentación a sus hijos, gracias, entre otras cosas, al dinero extra que logra con la app.

“Hoy las mujeres hacemos trabajos duros para tener independencia financiera y para sacar adelante a nuestras familias”, dice Emma, antes de tomar su teléfono y aceptar una nueva carrera con Beat.



“La ventaja de la aplicación es que los usuarios conductores podemos ver el destino del viaje. Eso me permite elegir las carreras que más me convienen y, aceptar aquellas que sean por mi casa. Así puedo estar más cerca a mis hijos y ganar un dinero extra. Eso me motiva mucho”, finaliza la madre emprendedora.