En un contexto donde estar conectados se ha vuelto indispensable, contar con una red móvil de calidad es más importante que nunca. No se trata solo de velocidad, sino de considerar diversos indicadores que en conjunto reflejan la calidad del servicio.
En esa línea, por sexto mes consecutivo, Entel lidera el Ranking de Calidad de Indicadores de Internet Móvil de OSIPTEL, disponible en https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/, que mide indicadores clave para evaluar la calidad del servicio de internet móvil:
¿Cómo se construye el Ranking de Calidad de Internet Móvil de OSIPTEL?
La evaluación mensual se basa en un índice que combina cinco indicadores clave de desempeño del servicio: velocidad de bajada, velocidad de subida, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura.
Para poder compararlos y combinarlos en un solo resultado, cada indicador se lleva a una escala común de 0% a 100%, donde 0% representa el peor desempeño y 100% el mejor. Esto permite que, aunque cada indicador tenga una unidad distinta (como megabits por segundo o milisegundos), todos se midan con el mismo criterio de calidad.
Luego, a cada uno se le asigna un peso específico, según las recomendaciones internacionales para actividades como videollamadas, navegación, redes sociales o streaming. Finalmente, se calcula un promedio ponderado que da como resultado el Índice de Calidad (IC).