En un contexto donde estar conectados se ha vuelto indispensable, contar con una red móvil de calidad es más importante que nunca. No se trata solo de velocidad, sino de considerar diversos indicadores que en conjunto reflejan la calidad del servicio.

En esa línea, por sexto mes consecutivo, Entel lidera el Ranking de Calidad de Indicadores de Internet Móvil de OSIPTEL, disponible en https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/, que mide indicadores clave para evaluar la calidad del servicio de internet móvil:

Indicadores de conexión Velocidad de bajada (Mbps): qué tan rápido puedes descargar contenido.

qué tan rápido puedes descargar contenido. Velocidad de subida (Mbps): esencial para enviar archivos o realizar videollamadas.

esencial para enviar archivos o realizar videollamadas. Tiempo de cobertura (%): cuánto tiempo permanece un usuario efectivamente conectado a la red.

cuánto tiempo permanece un usuario efectivamente conectado a la red. Latencia (ms): qué tan rápido responde la conexión, importante para juegos o llamadas en tiempo real.

qué tan rápido responde la conexión, importante para juegos o llamadas en tiempo real. Pérdida de paquetes (%): paquetes de datos que no llegan a su destino en una conexión de internet.

¿Cómo se construye el Ranking de Calidad de Internet Móvil de OSIPTEL?

La evaluación mensual se basa en un índice que combina cinco indicadores clave de desempeño del servicio: velocidad de bajada, velocidad de subida, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura.

Para poder compararlos y combinarlos en un solo resultado, cada indicador se lleva a una escala común de 0% a 100%, donde 0% representa el peor desempeño y 100% el mejor. Esto permite que, aunque cada indicador tenga una unidad distinta (como megabits por segundo o milisegundos), todos se midan con el mismo criterio de calidad.

Luego, a cada uno se le asigna un peso específico, según las recomendaciones internacionales para actividades como videollamadas, navegación, redes sociales o streaming. Finalmente, se calcula un promedio ponderado que da como resultado el Índice de Calidad (IC).

Mucho más que solo velocidad Estos indicadores permiten entender que una buena calidad de internet móvil no depende solo de la velocidad. La calidad de una red se refleja en la continuidad del servicio y la capacidad de respuesta ante las distintas necesidades de uso. A medida que crecen las exigencias de conectividad en todo el país, contar con información clara sobre cómo se mide realmente la calidad de una red resulta clave para que los usuarios puedan elegir con mayor acierto el servicio que mejor se adapta a sus necesidades.