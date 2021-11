Por: María Julia Yangali, psicóloga del área de Bienestar Estudiantil de la Universidad ESAN

La elección vocacional puede llegar a ser una decisión agobiante para aquellos estudiantes que aún no han analizado cuáles son las opciones que en verdad les interesa desde sus propias capacidades, y este análisis implica un autoconocimiento.

El autoconocimiento son todas las descripciones que uno tiene de sí mismo en diversas áreas como la social, personal, académica, familiar, etc. Es así como uno puede identificar sus fortalezas y debilidades, las habilidades más resaltantes de sí mismos y las habilidades que necesitan potenciar para lograr sus metas. Además de las descripciones de sí mismo, también forma parte del autoconocimiento las percepciones de las demás personas sobre ellos o ellas, como cuando otras personas les dicen que son buenos(as) en alguna actividad o que tienen habilidades para otra, estas percepciones externas se integran junto a sus propias descripciones para conformar su autoconcepto.

Es importante resaltar que las personas más cercanas como padres, familiares y amigos serán las que tendrán mejores percepciones sobre las habilidades y debilidades de los estudiantes, las cuales podrán reforzar o modificar las ideas que tienen sobre ellos mismos.

Es relevante tener en cuenta al momento de elegir una carrera que esta esté acorde a sus capacidades y, por ello, el autoconocimiento jugará un papel muy importante para evitar elegir una carrera que no es la correcta de acuerdo con sus preferencias. El apoyo de los padres y/o familia cercana es muy importante, ya que ellos pueden resaltar las capacidades o el buen desempeño de los estudiantes en diferentes áreas, así como podrán recomendarles en qué pueden mejorar. De esta forma, los estudiantes concientizarán las áreas en las que tienen un mejor desempeño.

Sin embargo, ¿qué pueden hacer si sus intereses o preferencias no están acorde a sus habilidades? Conocer sus capacidades y saber cómo mejorar sus debilidades va a ser indispensable para poder elegir una carrera acorde a sus intereses, pero si les interesan las carreras de ingeniería y sus habilidades numéricas no se encuentran en el nivel para la exigencia de su carrera, requerirá un mayor esfuerzo y compromiso del estudiante para poder incrementar la habilidad necesaria. En caso contrario, de no poder incrementar la habilidad de acuerdo con la exigencia de la carrera, deberá reflexionar sobre su futuro profesional. Por este motivo, es necesario conocer su propio potencial y límites, además del compromiso que tenga con mejorar las habilidades necesarias para lograr el nivel esperado que la carrera le exija. Entonces, si los estudiantes han decidido seguir una carrera que no está acorde con sus habilidades deberán esforzarse mucho por potenciar esa habilidad para conseguir su meta.

Finalmente, el conocer sus características personales, intereses, fortalezas, debilidades, habilidades y aspectos por mejorar marcará la diferencia al momento de tomar la gran decisión de elección profesional, ya que a mayor congruencia entre todos los aspectos antes mencionados habrá más seguridad e identificación con la carrera que elijan y, por consecuencia, profesionales comprometidos y orgullosos de su labor.

