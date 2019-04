ESAN: Maestrías para ejecutivos globales

La transformación digital está renovando las estructuras empresariales y las formas de hacer negocio. Esto exige que las casas de estudio mantengan el ritmo y adecúen sus metodologías y currícula. De otra forma, no podrán formar ejecutivos competentes. “Actualmente el magíster debe tener gestión moderna, con competencias en habilidades directivas pero también digitales: innovación, emprendimiento y métodos ágiles”, dice Eddy Morris, Ph.D (c). y director de MBA de ESAN.



Cuando fue creada en 1963, ESAN mantuvo los estándares y dirección de la Escuela de Postgrado de Negocios Stanford, una de las mejores del mundo. Con el tiempo, se convirtió en la primera institución en el Perú en recibir la acreditación AMBA (The Association of MBA’s), que garantiza el cumplimiento de los más estrictos estándares internacionales. Las certificaciones respaldan a la universidad, sin embargo, su proyección apunta a seguir evolucionando y potenciar sus maestrías en temas de innovación.



Eddy Morris, Ph.D (c). y director de MBA de ESAN, por experiencia personal, conoce la importancia de contar con una educación globalizada que te permita trabajar en cualquier parte del mundo. EC

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú el 75 % de profesionales no cuenta con estudios de postgrado, sea maestría o doctorado. Hay un gran déficit de profesionales especializados en temas de negocios. “El mundo empresarial demanda muchos conocimientos para poder dar soluciones”, sostiene Eddy Morris. Con eso presente, estructura cada promoción del MBA Weekends.



Competencia internacional

El MBA Weekends de ESAN lleva cinco años de efectividad en el Perú. Sus clases cada dos semanas, solo sábado y domingo, permiten que más profesionales consigan las maestrías que tanto necesitan sin descuidar sus trabajos. Este programa ofrece también dos semanas de estudio en el extranjero. Sus promociones han participado en clases de diferentes universidades en todo el mundo como Universidad de Pekín, ESADE, Florida International University, London School of Economics, entre otras.



Los viajes de los alumnos de ESAN a países como Estados Unidos, España, China y, próximamente, la India enriquecen sus capacidades. Según el “Harvard Business Review”, tener experiencias en una cultura diferente mejora la empatía de los alumnos, estimula su creatividad y les enseña a encontrar soluciones fuera de su zona de confort. Por eso para Eddy Morris, director del MBA de ESAN, esta es una de las mayores ventajas que ofrecen: “El enfoque del MBA Weekends es internacional: nuestro ejecutivo puede desempeñarse en cualquier lugar del mundo”.



Los alumnos del MBA de ESAN tienen la oportunidad de conseguir un doble grado e intercambios con universidades de países como Francia, Bélgica, Alemania, Japón, Canadá, entre otros, si cursan su tercer y cuarto período en alguna de las once entidades disponibles. Al graduarse, contarán con un grado de ESAN y uno adicional de la universidad anfitriona. Por último, esta experiencia permite que la red de networking de los graduados cruce fronteras.





Innovación y emprendimiento

Las clases de las maestrías de ESAN combinan la teoría con la aplicación del conocimiento en casos reales. “Somos exigentes en el sentido que nos aseguramos de que nuestros alumnos realmente estén interiorizando las enseñanzas y aplicándolo en la práctica”, menciona Eddy Morris, quien cree que esta es la razón por la que sus egresados se gradúan con una mayor productividad con la que ingresan.



El track de especialidades que ofrece el programa MBA Weekends están diseñadas para satisfacer la demanda laboral actual. Cuentan con cursos core del MBA y también de Transformación Digital, Emprendimiento e Innovación, Finanzas Corporativas, Marketing Digital entre otros. Además, las maestrías de ESAN cuentan con un Innovation Hub, donde el estudiante tiene acceso a una incubadora de empresas en la que puede presentar un nuevo proyecto y desarrollarlo, además del FABLab y el Centro de Desarrollo Emprendedor (CDE).



Como el liderazgo no se limita a una profesión en particular, cualquier persona con un grado universitario puede hacer un MBA en ESAN. El MBA Weekends va por su sexta promoción, formando cada vez a más gerentes de empresas que llevan la delantera en la transformación en organizaciones del Perú y el mundo.



Inicio: 11 de mayo

Duración: 28 meses

Horarios: Clases quincenales

Sábados: 2:00 p. m. – 10:00 p. m.

Domingos: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Campus: Lima

