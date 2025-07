Como profesional, te enfrentas a un entorno altamente competitivo, dinámico y en permanente transformación. Para destacar, no basta con la experiencia: hoy se requiere una combinación de habilidades técnicas, visión estratégica y una sólida capacidad de adaptación. Estar actualizado, dominar nuevas herramientas y anticiparse a las tendencias de tu industria ya no es una opción, sino una necesidad. En un mundo que no se detiene, el aprendizaje continuo es tu mayor ventaja competitiva.

El conocimiento es poder

Este es el momento de llevar tu carrera al siguiente nivel con herramientas que realmente marcan la diferencia. Para ello, solo debes revisar el nuevo e-commerce de Educación Ejecutiva de la Escuela de Postgrado de la UPC, una plataforma digital que te da acceso a más de 70 cursos y programas especializados para impulsar tu carrera y hacerte destacar en el mundo profesional.

Entre las opciones disponibles encontrarás cursos como Trade Marketing, Power BI para la Gestión de Datos, Finanzas Corporativas, Gestión de Proyectos, Diseño Instruccional, Legislación Laboral, Inteligencia Emocional, y más de 45 cursos de especialización de EPG UPC. Asimismo, cuenta con más de 400 cursos de Coursera con una licencia de seis meses.

Cada curso tiene una duración de 24 horas, en horarios flexibles y prácticos. Desarrollarás conocimientos clave alineados con las exigencias del mercado, lo que te permitirá fortalecer tu perfil y destacar en el entorno empresarial. Y obtendrás el certificado a nombre de la Escuela de Postgrado de la UPC, lo que respalda tu desarrollo profesional con el sello de una institución líder.

Apuesta por tu evolución

En cuanto a los programas especializados, puedes elegir entre un abanico de cursos clasificados bajo grandes temas, como Ciencia de Datos, Construcción y Proyectos, Innovación, Marketing y Gestión, Habilidades Digitales, Derecho, Operaciones y Logística, entre otros. Esta es la única escuela de postgrado del Perú que ofrece programas especializados en más de 12 áreas de conocimiento.

Potenciarás tus habilidades de la mano de expertos nacionales e internacionales, que no solo poseen una sólida trayectoria académica, sino que además ejercen en sus industrias. Su experiencia se traduce en contenidos aplicables, actuales y orientados a los desafíos que enfrentas como profesional.

Por otro lado, la modalidad de compra 100% online te brinda una experiencia intuitiva, accesible y segura para invertir en tu desarrollo profesional sin complicaciones. En unos pocos clics, puedes acceder a descuentos exclusivos y promociones, pagar de forma segura y comenzar a aprender. Podrás especializarte desde donde estés, con clases y materiales totalmente a tu alcance.

Haz crecer tu carrera sin detener tu vida, potencia tus habilidades e impulsa tu perfil profesional. La Escuela de Postgrado de la UPC es reconocida por su calidad académica, innovación y conexión con el mundo empresarial. Matricúlate aquí: https://educacioncontinua.upc.edu.pe

Reportaje Publicitario