¿Qué está esperando el ganador de los US$1.586 millones?

El pasado 23 de octubre se sorteó en Estados Unidos un premio de lotería equivalente a S/5.300 millones. El gran pozo tuvo en vilo durante meses a personas de todo el mundo, incluido el Perú, donde miles participaron a través del sitio theLotter.com buscando ganar una fortuna que alcanzaría para comprar cinco aviones como el Air Force One, 200 Lamborghini o 90 islas privadas. Pero el suspenso no termina, pues el premio aún no ha sido reclamado y podría quedar vacante.



Técnicamente, el afortunado tiene hasta el 21 de abril para cobrar el dinero y convertirse en multimillonario, pero es difícil imaginar a alguien guardando el secreto por casi dos meses. Eso sin mencionar la ansiedad que debe sentir al pensar que algo le podría ocurrir a un pequeño e irreemplazable pedazo de papel que vale lo suficiente como para comprar 300 mansiones como la de Justin Bieber, por lo que es un gran enigma la razón por la que, quien acertó a los seis números del Mega Millones, aún no se presenta en las oficinas de la lotería.



“Tal vez hay un punto donde el acumulado es tan grande que si la persona desea una existencia normal después de cobrarlo, simplemente decida no hacerlo para seguir con su vida común y corriente”, afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano. “Se habla de tanto dinero que, incluso haciendo inversiones muy conservadoras, se están perdiendo alrededor de US$65.000 en intereses cada día que pasa sin que el premio sea recaudado”, agrega.



Dos acumulados de US$300 millones están nuevamente disponibles en el Perú

Con el Powerball y el Mega Millones de Estados Unidos bordeando los US$300 millones cada uno, un peruano bien podría estar comenzando el 2019 como un multimillonario de la talla de Lionel Messi o Shakira pues, según theLotter.com, cientos en el país están volviendo a usar el servicio de este novedoso portal, preparándose para una nueva temporada de enormes premios.



¿Cómo funciona el servicio?

theLotter es el único servicio de mensajería en el mundo que garantiza la compra de boletos de los sorteos más grandes del planeta ofreciendo la oportunidad a cualquiera, sin importar donde se encuentre, de participar en más de 50 loterías internacionales. Cuando alguien adquiere un boleto a través de theLotter, la empresa se encarga de comprar el billete antes del sorteo y lo escanea para que el usuario lo pueda ver digitalmente en su teléfono o computador. Esta copia de la factura es su garantía en caso de ganar. theLotter no cobra ninguna comisión sobre los premios obtenidos, únicamente hace un recargo sobre el precio original, el cual cubre los gastos de mensajería.



Tenga precaución con el fraude

En internet existen un sin número de sitios web que ofrecen la oportunidad de apostar sobre los resultados de las loterías ofreciendo pagar los millonarios premios que otorgan las loterías oficiales, pero lo cierto es que ninguno tiene la garantía de poder pagarlos, pues no compran el billete oficial, sino que operan confiados en que las probabilidades de que haya alguien que acierte a los números son bajas. Por ello, hay que tener extrema precaución con éste tipo de portales, pues en caso de ganar, el usuario muy probablemente se quedará con las manos vacías, ya que el sitio no tendrá cómo pagar el premio.



En el caso de theLotter, la empresa no ofrece ningún servicio de apuestas, pues lo que hace es comprar el boleto oficial de la lotería, para entregarlo si hay un ganador. Cuando alguien acierta a todos los números, theLotter corre con todos los gastos pagados para que el afortunado viaje al país donde se llevó a cabo el sorteo y allí hace la entrega del billete de papel, con el cual el usuario puede cobrar el premio, acompañado de un abogado también pagado por la empresa.



No se deje engañar, extranjeros sí pueden ganar las loterías de Estados Unidos

Hay que tener en cuenta que las normas norteamericanas son muy claras y ninguna prohíbe que un extranjero cobre un premio de la lotería, pues a la larga, lo que le interesa al gobierno es que se paguen los impuestos correspondientes y para ello no hace falta ser residente ni tener un número de seguro social, lo que realmente le importa a los representantes de la lotería es quién tiene en sus manos el boleto oficial.



La prueba indiscutible de que extranjeros sí pueden ganar las loterías de Estados Unidos son las noticias publicadas por reconocidos medios norteamericanos como NBC, CNN y el canal de noticias Fox, donde se menciona a theLotter.com y su servicio de mensajería. Además en el portafolio de ganadores de la empresa, se pueden apreciar las historias de decenas de afortunados, entre ellos, una panameña que el año pasado cobró US$30 millones habiendo ganado la lotería de La Florida, y un iraquí que hace 3 años cobró el premio mayor de la lotería de Oregon. Ninguno de ellos había pisado Estados Unidos hasta antes de viajar para cobrar el premio.



¿Qué ocurre si nadie se presenta a cobrar el gran acumulado de US$1.586 millones?

“En caso de que en algunas semanas el premio quede vacante, el dinero regresará los 44 estados que participan en el sorteo para gastarla o invertirla en lo que decidan, el monto es proporcional a la cantidad de boletos que cada estado haya vendido y pueden elegir gastarlo en lo que deseen, educación, obras públicas u ofrecer premios más grandes de lotería, cada circunscripción es libre de hacer lo que decida”, responde Guillén.



Próximos grandes sorteos

Más de US$600 millones están disponibles en el sitio web de theLotter.com. El Powerball y el Mega Millones se sortean éste fin de semana, cada una con premios que bordean los US$300 millones.