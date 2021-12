Durante las últimas semanas del año, muchos nos encontramos en la búsqueda del regalo de Navidad ideal para algún miembro de la familia o los amigos. De hecho, según un estudio de Google, las búsquedas de obsequios aumentaron en un 34% durante la temporada de descuentos del fin de año pasado. Si este 2021 te encuentras en la misma situación, debes tener en cuenta que regalar un electrodoméstico puede ser la opción ideal, ya que para muchos la casa se ha convertido en el nuevo centro de operaciones debido a la coyuntura.

Sin embargo, así como pasamos más tiempo en el hogar, también debemos buscar nuevas herramientas que nos ayuden a proteger nuestra salud y simplificar nuestras actividades diarias. Por eso, en estas fiestas regalar tecnología como las refrigeradoras Prime Fresh de Panasonic es una excelente opción. Además de ser un buen obsequio navideño, se puede convertir en el aliado perfecto en la cocina.

TECNOLOGÍA QUE CUIDA TU SALUD

La tecnología Prime Fresh de las refrigeradoras Panasonic congela alimentos a -3 °C en el compartimiento Prime Fresh+. Una suave congelación que permite mantener alimentos frescos sin que pierdan su sabor ni sus nutrientes. Además, al mantenerse a esta temperatura ideal, no es necesario sacarlos y esperar horas para que se descongelen. Por lo tanto, tanto la carne o el pescado pueden cortarse con facilidad y esto ahorra tiempo en la preparación de tus alimentos, factor especialmente importante para la vida acelerada de hoy en día.

Otra de las ventajas es que, en este compartimiento Prime Fresh+, las carnes y los pescados frescos se mantienen durante aproximadamente siete días sin que presente cambios en su textura, color u olor. Asimismo, cuenta con un sistema de aire limpio (filtro Ag Clean) para proteger a tus alimentos de las bacterias que crecen en el ambiente de refrigeración.

A través de un filtro antibacterial con iones de plata, se produce un efecto desinfectante que inactiva el 99.9%* bacterias que existen en el ambiente. Estos iones también tienen un efecto desodorizante, lo cual hace que los malos olores de la carne y el pescado se reduzcan en un 80%.

DISEÑO SOFISTICADO

Estas refrigeradoras de última tecnología cuentan también con un diseño elegante, el cual se logra gracias a la combinación del vidrio plano totalmente negro y el mango de aluminio. Asimismo, vienen con un panel táctil central: con solo dar un toque ligero, te brinda el control sobre una amplia gama de configuraciones.

Ahora que ya conoces más sobre las características de las refrigeradoras Prime Fresh de Panasonic, ¿te animas a regalar una en estas fiestas navideñas? Conoce más sobre esta tecnología revolucionaria ingresando aquí.

REPORTAJE PUBLICITARIO

(*) Según un estudio de Boken Quality Evaluation Institute. Cepas de la prueba: Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Esto no significa que se prevengan las enfermedades causadas por estas bacterias. Método de la prueba: Prueba cuantitativa JIS L 1902 (método de absorción de la solución de bacterias). Método de medición del recuento de bacterias viables: siembra por técnica de vertido en placa. Resultados de la prueba: valor de actividad antibacteriana 2 o superior, 99,9 % de efecto antibacteriano. Dependiendo del recuento de bacterias y de las condiciones ambientales. No hay garantía de que el recuento no aumente rápidamente hasta un nivel inseguro. Número de la prueba: 003557-1, 003557-2.