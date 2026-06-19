A poco más de cuatro meses del inicio formal de la campaña municipal, el escenario electoral en Lima Metropolitana comienza a tomar forma. El estudio “Evaluación Electoral Lima Metropolitana – Junio 2026: candidatos distritales mejor posicionados rumbo a las elecciones municipales”, elaborado por IMASOLU, incluye la evaluación del alcalde metropolitano mejor posicionado para las elecciones de 2026, la aprobación de la gestión del actual alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, y las preferencias electorales de los candidatos más votados en 26 distritos de la capital, revelando liderazgos consolidados en algunas jurisdicciones y competencias más abiertas en otras.

El informe completo pueden revisarsarlo en: “Evaluación Electoral Lima Metropolitana – Junio 2026: candidatos distritales mejor posicionados rumbo a las elecciones municipales”

Ilustración 1- Los candidatos de Lima más votados. Fuente: Imasolu S.A.C. | Elaboración propia.

CARLOS BRUCE ENCABEZA EL ESCENARIO PARA LA ALCALDÍA DE LIMA

En el ámbito electoral metropolitano, el estudio registra a Carlos Bruce como la figura con mayor intención de voto para una eventual elección de alcalde de Lima Metropolitana.

Bruce obtiene 16.33%, seguido por un eventual candidato de Renovación Popular con 12.17%. Más atrás aparecen Daniel Urresti con 10.83%, Susel Paredes con 10.00% y Francis Allison con 9.00%.

Aunque existe un liderazgo inicial, el escenario sigue siendo altamente competitivo debido a la dispersión del voto.

Un dato relevante es que el grupo de ciudadanos que aún no define una preferencia alcanza el 16.17%, porcentaje superior al obtenido por cualquier candidato individual.

Ilustración 2 - Aprobación de Renzo Reggiardo. Fuente: Imasolu S.A.C. | Elaboración propia.

RENZO REGGIARDO OBTIENE 45.17% DE APROBACIÓN EN LIMA METROPOLITANA

Uno de los principales indicadores evaluados por el estudio corresponde a la gestión del alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo.

Ante la consulta sobre si aprueba o desaprueba la gestión del actual alcalde, el 45.17% de los entrevistados respondió afirmativamente, mientras que el 32.67% manifestó desaprobarla. Por su parte, el 22.17% indicó no tener una opinión definida o prefirió no responder.

Estos resultados ubican la aprobación por encima de la desaprobación en 12.5 puntos porcentuales, reflejando un saldo favorable en la percepción ciudadana sobre la gestión municipal.

Ilustración 3- Histórico de aprobaciones de Renzo Reggiardo. Fuente: Imasolu S.A.C. | Elaboración propia.

LA APROBACIÓN SE RECUPERA TRAS EL DESCENSO OBSERVADO EN MARZO

El estudio también permite revisar la evolución de los indicadores de aprobación registrados desde noviembre de 2025.

La serie histórica muestra que el nivel más alto de aprobación se registró en diciembre de 2025 con 56.33%, mientras que el punto más bajo ocurrió en marzo de 2026, cuando la aprobación descendió a 34.33%.

Posteriormente se observa una recuperación progresiva durante abril y mayo.

Más allá de las variaciones mensuales, la tendencia reciente muestra que la aprobación volvió a ubicarse por encima de la desaprobación luego del retroceso registrado en marzo.

LOS ESCENARIOS DISTRITALES MUESTRAN LIDERAZGOS CONSOLIDADOS Y COMPETENCIAS ABIERTAS

A diferencia del escenario metropolitano, donde el voto aparece distribuido entre varias figuras, en algunos distritos se observan liderazgos más consolidados.

Entre los porcentajes más altos registrados destacan:

Elvis Pómez en Pachacámac (57.43%)

Guido Íñigo en Villa María del Triunfo (42.00%)

Kevin Íñigo en Villa El Salvador (40.29%)

Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho (37.14%)

Renán Espinoza en Puente Piedra (36.29%)

Juan Carlos Zurek en La Molina (35.14%)

José Luis Huamaní en Surquillo (35.71%)

Manuel Vidal en Ate Vitarte (35.14%)

Estos resultados muestran que varios alcaldes, candidatos del oficialismo o postulantes vinculados a gestiones locales mantienen importantes niveles de posicionamiento en sus jurisdicciones.

Liderazgos consolidados y competencia abierta en distritos de Lima Centro, Sur y Norte

Los resultados en este primer grupo de distritos muestran escenarios diversos. En algunos casos se observan candidaturas con ventajas importantes sobre sus competidores, mientras que en otros la competencia permanece más equilibrada.

Destacan los casos de Villa María del Triunfo (42.00%), Villa El Salvador (40.29%), Puente Piedra (36.29%) y El Agustino (30.00%), donde los candidatos ubicados en primer lugar registran diferencias importantes respecto a los demás postulantes evaluados.

Por otro lado, distritos como Jesús María, donde Jorge Quintana (21.71%) y Enrique Ocrospoma (20.29%) aparecen con porcentajes cercanos, reflejan una contienda más competitiva. En Lince también se observa una distribución relativamente equilibrada entre Luis Flores (14.00%), Vicente Amable (13.14%) y Guillermo Aliaga (12.29%).

Ilustración 5- Candidatos distritales más votados (Lima Moderna, Sur y Este). Fuente: Imasolu S.A.C. | Elaboración propia.

Ventajas amplias en algunos distritos y escenarios competitivos en Lima Moderna, Sur y Este

En este segundo bloque de distritos se identifican diferencias marcadas entre los niveles de respaldo obtenidos por las candidaturas mejor posicionadas.

El caso más destacado corresponde a Pachacámac, donde Elvis Pómez alcanza 57.43%, el porcentaje más alto registrado entre todos los distritos evaluados. También sobresalen Ate Vitarte (35.14%), La Molina (35.14%), Santa Anita (31.14%) y San Luis (25.14%).

Sin embargo, no todos los distritos presentan escenarios similares. En Barranco, Antonio Mezarina (19.14%) y Jessica Vargas (15.71%) registran niveles relativamente cercanos, mientras que en Surco el liderazgo de Arturo Bobbio (23.14%) se desarrolla dentro de una competencia más abierta.

Ilustración 6 - Candidatos distritales más votados (Lima Norte, Centro y Sur). Fuente: Imasolu S.A.C. | Elaboración propia

Diferencias marcadas entre líderes distritales en Lima Norte, centro y Sur

Los distritos comprendidos en este grupo presentan realidades diversas, combinando liderazgos claramente consolidados con escenarios donde la competencia electoral aún permanece abierta. Destacan los primeros lugares de Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho (37.14%), José Luis Huamaní en Surquillo (35.71%), Marco Tello Castro en Chaclacayo (30.57%), Juan Marticorena en Lurín (28.29%) y Marco Cabrera en San Miguel (23.14%), quienes registran las mayores preferencias de este bloque.

En contraste, distritos como Rímac, Los Olivos y San Martín de Porres muestran una distribución más equilibrada de las preferencias electorales, reflejando escenarios con menor concentración del voto y mayores posibilidades de movimiento en los próximos meses.

UN ESCENARIO MUNICIPAL QUE TODAVÍA TIENE ESPACIO PARA CAMBIAR

En conjunto, los resultados muestran una Lima políticamente activa, con liderazgos diferenciados según cada distrito y con un escenario metropolitano que aún no presenta una candidatura dominante.

Mientras la aprobación de Renzo Reggiardo se mantiene por encima de la desaprobación y muestra señales de recuperación respecto a meses anteriores, la carrera por la Alcaldía Metropolitana y las alcaldías distritales continúa abierta.

Aún quedan varios meses para las elecciones municipales de 2026 y factores como la oficialización de candidaturas, las alianzas partidarias, la exposición mediática y el desarrollo de las campañas podrían modificar significativamente las preferencias registradas actualmente.

En ese contexto, los hallazgos del estudio “Evaluación Electoral Lima Metropolitana – Junio 2026: candidatos distritales mejor posicionados rumbo a las elecciones municipales” permiten identificar las principales tendencias del momento, así como los liderazgos que actualmente destacan en cada jurisdicción de la capital.

Los resultados reflejan una dinámica electoral diversa, donde algunos distritos muestran candidaturas con ventajas importantes, mientras que en otros la competencia permanece abierta y con márgenes que podrían variar conforme avance el proceso electoral.

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