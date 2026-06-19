Resumen

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A poco más de cuatro meses del inicio formal de la campaña municipal, el escenario electoral en Lima Metropolitana comienza a tomar forma. El estudio “Evaluación Electoral Lima Metropolitana – Junio 2026: candidatos distritales mejor posicionados rumbo a las elecciones municipales”, elaborado por IMASOLU, incluye la evaluación del alcalde metropolitano mejor posicionado para las elecciones de 2026, la aprobación de la gestión del actual alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, y las preferencias electorales de los candidatos más votados en 26 distritos de la capital, revelando liderazgos consolidados en algunas jurisdicciones y competencias más abiertas en otras.