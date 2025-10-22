La inteligencia artificial ya no pertenece al futuro: está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones.

En el mundo de la investigación de mercados, su impacto empieza a sentirse con fuerza. Un ejemplo claro es EVE, la inteligencia artificial conversacional desarrollada por Datum Internacional, que integra análisis cualitativo y cuantitativo en un solo entorno para entender a las personas más allá de los números.

EVE propone una nueva manera de explorar lo que los consumidores piensan y sienten. Su tecnología permite mantener conversaciones dinámicas y naturales, en las que cada respuesta genera nuevas preguntas, haciendo un análisis en tiempo real. Esta interacción continua convierte las tradicionales encuestas o entrevistas en experiencias más cercanas y reveladoras, capaces de detectar matices que antes podían pasar desapercibidos.

A través de la combinación entre inteligencia humana y artificial, EVE ayuda a obtener insights más precisos y a procesar grandes volúmenes de información en menor tiempo. Su capacidad para analizar texto, audio y video la convierte en una herramienta versátil para equipos de marketing, comunicación y desarrollo de productos que buscan comprender mejor los comportamientos, necesidades y motivaciones del consumidor actual.

Esta combinación ofrece una visión más completa del comportamiento y las percepciones del público, aportando información útil para la toma de decisiones empresariales y la comprensión de los cambios en el entorno de consumo.

La aplicación de EVE va mucho más allá de un estudio puntual. Puede utilizarse para el desarrollo de nuevos productos, la evaluación de campañas publicitarias, el análisis del comportamiento de compra o la mejora de la experiencia del cliente. En todos los casos, su aporte radica en convertir los datos en conocimiento útil, conectando la analítica con la comprensión real de las personas.

Conoce más sobre EVE y descubre cómo puedes transformar tus investigaciones. Agenda una reunión en https://bit.ly/EVEIA o escribe a datum@datum.com.pe.