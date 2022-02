En esta temporada de verano, no hay nada mejor que salir fresco y vestido a la moda. Por ello, las tendencias de moda se convierten en el aliado perfecto para no perder nuestro estilo, como por ejemplo las prendas oversize. Este 2022 no puedes dejar de ser parte de esta tendencia a nivel mundial.

Estas se pueden encontrar tanto en pantalones, como en polos o camisas de mujeres. Además de ser ligeras, te brindarán el confort necesario para realizar tus actividades diarias y se pueden acompañar con tops minimalistas, que también están en tendencia.

ESTILO Y COMODIDAD

Para satisfacer estas necesidades, Everlast, en conjunto con Ripley, ha sacado una nueva y exclusiva colección: Everlast “Golden Age - Choice of Champions”. Cada una de las prendas que se pueden encontrar en esta colección están pensadas para todas las mujeres que siguen las tendencias de moda urbana y que, además, buscan sentirse cómodas con estas para realizar sus actividades del día a día.

Si bien Everlast es reconocida por tener prendas ideales para realizar deporte, esta marca no está únicamente enfocada en esta categoría. A través de este tipo de colecciones busca innovar en sus prendas con modelos que siguen las tendencias de moda actuales.

En esta colección “Golden Age - Choice of Champions” se pueden encontrar camisas, polerones, leggins, vestidos, bikers, joggers y pantalones, entre otros. Cada uno te brindará la comodidad que necesitas para poder realizar tus actividades sin ningún problema.

Ahora que ya conoces todas las prendas de la colección exclusiva Everlast, encuentra tus looks favoritos en las tiendas seleccionadas en Ripley y Ripley.com.pe

REPORTAJE PUBLICITARIO