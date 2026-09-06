Por Content LAB

La minería peruana se prepara para su cita más importante del año. Del 9 al 11 de setiembre, el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, será sede de EXPOMINA PERÚ 2026, la feria que reunirá a proveedores, empresas mineras e inversionistas de más de 20 países en un espacio que ya se ubica entre los cinco más grandes del mundo por cantidad de stands.