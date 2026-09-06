La minería peruana se prepara para su cita más importante del año. Del 9 al 11 de setiembre, el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, será sede de EXPOMINA PERÚ 2026, la feria que reunirá a proveedores, empresas mineras e inversionistas de más de 20 países en un espacio que ya se ubica entre los cinco más grandes del mundo por cantidad de stands.

En la previa del evento, conversamos con Jorge León Benavides, CEO del Grupo Digamma, sobre el momento que atraviesa la minería peruana, el rol de los proveedores en la modernización del sector y lo que trae esta nueva edición de la feria.

¿Cómo evalúa el posicionamiento actual del Perú en la minería internacional, y qué factores determinan hoy su competitividad frente a otros países mineros de la región?

El Perú mantiene una posición relevante en la minería internacional gracias a su riqueza geológica y a una cartera de proyectos con importantes posibilidades de desarrollo. Sin embargo, transformar ese potencial en inversión requiere un entorno más predecible y estable. Es fundamental agilizar permisos, brindar claridad regulatoria, reforzar la seguridad jurídica y garantizar reglas consistentes. También debemos avanzar en infraestructura, energía, conectividad para elevar la productividad y competitividad del país.

¿Qué peso tiene la inversión minera en la economía peruana en este momento, y cómo puede el canon y las regalías traducirse de forma más efectiva en desarrollo para las regiones productoras?

La minería cumple un papel estratégico en el desarrollo económico y social del Perú, aportando más del 10% del PBI y cerca del 67% de las exportaciones. El desafío es extender sus beneficios a más ciudadanos mediante una mayor articulación entre Estado, empresas y comunidades, generando inversión, empleo, crecimiento económico y mayores oportunidades de desarrollo para las regiones del país.

¿Qué rol cumplen los proveedores mineros -nacionales e internacionales- en la operación del sector, y qué representa esa cadena en términos de empleo y desarrollo de capacidades técnicas en el país?

Los proveedores son fundamentales para modernizar la minería mediante tecnologías, equipos, soluciones digitales y servicios especializados que mejoran la eficiencia, innovación y sostenibilidad. Este avance tecnológico también exige profesionales especializados, haciendo indispensable fortalecer la formación y capacitación del talento humano.

¿Qué papel juega EXPOMINA PERÚ en posicionar la minería peruana ante el mundo, y cómo ha evolucionado el evento hasta consolidar al Perú como sede de encuentros mineros de esta magnitud?

EXPOMINA PERÚ busca fortalecer el posicionamiento del país como referente latinoamericano para los negocios, la innovación y la inversión minera. La feria evolucionó de un espacio de exhibición a una plataforma de conexión empresarial y estratégica. Actualmente es reconocida como la quinta feria minera más grande del mundo por cantidad de stands, consolidando a nuestro país dentro del calendario internacional de los principales encuentros de la industria.

¿Qué oportunidades comerciales concretas encuentran los proveedores en EXPOMINA PERÚ, y qué novedades trae la edición 2026 para quienes asistan?

EXPOMINA PERÚ genera un espacio donde los proveedores pueden conectarse con compañías mineras, compradores e inversionistas, presentar soluciones, establecer alianzas y desarrollar oportunidades comerciales. Este año tendremos más de 1,250 stands, 49,200 m2 de exhibición y delegaciones de más de 20 países. Además, esperamos generar intenciones de negocio superiores a US$ 300 millones. Entre las principales novedades destacan el Mining Investment America, encuentro internacional que reunirá a CEOs y altos ejecutivos de compañías mineras para presentar proyectos y oportunidades de inversión, así como una agenda de más de 180 conferencias.

Después de estos años, ¿qué legado ha construido EXPOMINA PERÚ para la industria minera peruana, y qué espera que la edición 2026 sume a esa historia?

El principal legado de EXPOMINA PERÚ es haberse convertido en una plataforma que conecta a toda la cadena minera, promueve conocimiento, innovación y oportunidades de negocio. Este año queremos ampliar ese impacto mediante el Programa Legado EXPOMINA PERÚ, que incorpora iniciativas orientadas a educación, formación de talento, innovación y sostenibilidad. Buscamos que esta edición no solo genere negocios inmediatos, sino que contribuya al fortalecimiento del ecosistema minero y al crecimiento sostenible de la actividad en el largo plazo. Por todo ello, los esperamos del 9 al 11 de setiembre. Registro libre en www.expominaperu.com.

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