En el Perú, cocinar es mucho más que preparar una receta. Es una forma de compartir, crear recuerdos y mantener vivas las tradiciones que pasan de generación en generación. No por nada, los World Travel Awards reconocieron al país como el Mejor Destino Culinario del Mundo en 2025.

En este contexto nace Familia Culinaria Gloria, una plataforma que reúne a chefs y creadores de contenido con distintas historias y estilos, pero con algo en común: su vínculo con la cocina y el deseo de llevar la gastronomía peruana cada vez más lejos.

Daniella Rentería, gerente de Marketing e Innovación de Gloria, describe la iniciativa como “una plataforma que reúne a chefs y creadores de contenido que tienen algo en común: todos los días están buscando que nuestra gastronomía llegue más alto, tanto dentro como fuera del país”.

El Country Club Lima Hotel fue escenario de la presentación de esta nueva familia. Allí, sus integrantes compartieron sus historias acompañados por sus familiares, en un encuentro que puso en valor esos primeros recuerdos alrededor de la cocina y la conexión que muchas familias peruanas han construido con la marca a lo largo de los años.

La familia está integrada por Sandra Plevisani y Rodrigo Fernandini, reconocidos chefs que han hecho de la cocina parte de su trayectoria. A ellos se suman los creadores de contenido Karen Lema, Diego Bastidas y Franccesco Huaman, además de Alexander Quesquén y Elías Valdez, del canal A Comer.

Desde sus distintas plataformas, cada uno comparte recetas, conocimientos y experiencias para acercar la cocina a nuevas audiencias y contribuir a que la gastronomía peruana siga creciendo.

Pero este es solo el comienzo. La iniciativa contempla nuevas experiencias y colaboraciones con jóvenes talentos. También está previsto el lanzamiento de una serie que buscará rescatar esas recetas que muchas veces no están escritas, sino que viven en la memoria de una abuelita, una mamá o alguien de la familia.

“Queremos inmortalizarlas para que sigan formando parte de nuestro legado como peruanos”, señala Rentería.

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Muy pronto se anunciarán el lanzamiento de su página web y de la serie. ¡No te lo pierdas! Instagram Facebook