“Mientras se fortalezca la alianza entre el sector privado y la universidad, mejorará la sociedad”

Desde generar sistemas que ayuden a los pacientes de cáncer hasta hallar soluciones en el transporte industrial, los estudiantes de Purdue University en Estados Unidos, una de las 100 mejores universidades del mundo de acuerdo al Academic Ranking of World Universities, están comprobando que desde las aulas se pueden resolver problemas reales. Esto gracias al Programa Multidisciplinario Senior Capstone de dicha casa de estudios. El Dr. Phillip Sanger, director de la iniciativa, llegó a Perú invitado por la Universidad Continental, y explica los alcances que puede tener la sinergia entre universidades y el sector privado en la sociedad.



¿Por qué es importante que los universitarios participen en estos proyectos?

Los estudiantes deben estar preparados para el mundo real. Y este mundo es representado por las empresas privadas, no por una facultad o una universidad. El realismo se sostiene en un trabajo conjunto de las compañías y las entidades educativas para que los estudiantes obtengan experiencia.



¿Cuentan con resultados concretos del programa?

En el sector salud hemos desarrollado un proyecto para generar un ‘framework’ [entorno de trabajo informático] que ayuda a mejorar la terapia de radiación que utilizan los pacientes con cáncer. En el rubro industrial, tenemos a dos equipos trabajando con una compañía alemana en el desarrollo de un transporte robótico autónomo capaz de trasladar materiales por sí solo de un lugar a otro en una fábrica. Si tienes a estudiantes con el ‘Know-how’ correcto, podrás ver resultados no solo en ingeniería, sino en todas las disciplinas, como psicología, arte, arquitectura, sociología, periodismo, etc.



¿Cómo alinear los intereses de las universidades con los de las compañías?

La idea es encontrar una propuesta de valor tanto para las empresas como para las entidades educativas. No es altruismo. Es una oportunidad para que las empresas encuentren nuevos empleados y resuelvan problemas que muchas veces no reciben suficiente atención. Y al resolver esos problemas, es que los estudiantes proporcionan valor a las compañías.



¿El programa Capstone es aplicable a una realidad como la peruana?

Claro que sí. Es importante entender que se deben generar soluciones que encajen en cada cultura y que sean útiles. Los estudiantes son buenos para adaptar sus proyectos a problemas y a diferentes realidades. Sé que, en la Universidad Continental por ejemplo, ya se están desarrollando proyectos que buscan resolver algunos problemas que aquejan a la sociedad a través de soluciones innovadoras que nadie había pensado. Lo mismo para las empresas.



¿Por qué se debe impulsarlo desde la universidad?

Resolver problemas es como un músculo. Debes empezar a ejercitarlo a una corta edad para que poco a poco se vuelva más fuerte. Entonces, estimular la resolución de problemas o el pensamiento innovador en la etapa universitaria construirá gradualmente la capacidad para utilizar esas habilidades en la vida profesional.



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes con los que trabajan?

Hay varios. Para empezar, entender el problema. Para ello, primero deben hablar y comunicarse con las empresas y, en base a ello, generar soluciones. Otro reto que tienen es resolver problemas para los cuales no se conoce una solución. Entonces, ellos tienen que crearlas. Uno de los problemas que vemos, sin embargo, es que los estudiantes no están acostumbrados al fracaso. Por ello en los proyectos hacemos que hagan pruebas y experimentos a fin de que conozcan las implicancias de fallar y, así, tener éxito más rápido.



Pensando en un país como el Perú, donde hay muchas brechas, ¿qué impacto puede tener sobre la sociedad y sus problemas el hecho de que las empresas participen en la educación?

La sociedad tiene que aprender a trabajar junta. Parte de la motivación de este proyecto es involucrar al sector privado en el proceso educativo y hacerlo más similar al primero. Mientras más crezca y se fortalezca la alianza entre el sector privado y la universidad, mejorará la sociedad.



REPORTAJE PUBLICITARIO